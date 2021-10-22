Один погиб, девять с травмами: Жесткое ДТП маршрутки и легковушки произошло на юго-западе Петербурга

В Петербурге произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и легковушки. Фото: МЧС России / СОЦСЕТИ

На Петергофском шоссе в Петербурге произошло жесткое ДТП маршрутки №343 и легкового автомобиля «Фольксваген». Все случилось около 21:41, 21 октября. Обстоятельства происшествия расследуют инспекторы ГИБДД. Первая официальная информация поступила от МЧС России. По оценкам спасателей, пострадали восемь пассажиров маршрутного автобуса. По словам полиции - с травмами девять человек. Водитель легковушки погиб на месте.

Почти все пассажиры маршрутки получили различные травмы, их оперативно госпитализировали в больницу. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по фотографиям с места происшествия, иномарка превратилась в искореженную груду металла. У маршрутки же уничтожен капот. По характеру повреждений можно предположить, что столкновение было лобовым.

- Всего в маршрутном автобусе находились 13 человек. В результате ДТП погиб только водитель легкового авто, его деблокировали из машины. Восемь пострадавших из маршрутки госпитализированы в больницу. Один пострадавший после медицинского осмотра от поездки в медучреждение отказался, - передает пресс-служба МЧС России.

Водитель "Фольксвагена" получил смертельные травмы. Фото: СОЦСЕТИ

Пассажиры и водитель маршрутки получили травмы средней степени тяжести. По факту жуткой аварии проводится проверка полицией.

- По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным такси, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.