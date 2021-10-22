Последствия шторма в Санкт-Петербурге 22 октября 2021 года: наводнение, поломанные деревья и побитые машины

Деревья падают, реки выходят из берегов: в Петербурге бушует шторм. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/vasilyevskiyostrov

Сильный ветер, разгулявшийся в Северной столице в ночь на пятницу, заставил потрудиться спасателей: сотрудники МЧС уже почти 40 раз выезжали по вызовам, ликвидируя последствия шторма в Санкт-Петербурге 21 октября 2021 года.

- По данным на 10.30, пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили уже 39 выездов для устранения последствий непогоды. 17 - угроза падения деревьев, 17 - угроза падения слабо закрепленных металлических конструкций, пять - обрыв проводов, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

"Лэнд Крузер "пострадал от старой березы. Фото: vk.com/spb_today

Пока, впрочем, сильных разрушений в городе нет. В нескольких районах деревья упали на дороги, где-то побило машины, как на Костромском проспекте, где ветхая береза разбила стекло и помяла крышу «Тойоте Лэнд Крузер».

В Кудрово забор завалился на припаркованные машины: «У кого-то утро будет недобрым».

В Кудрово забор укрыл припаркованные авто. Фото: vk.com/kudrovolife

А в Сестрорецке оправдался прогноз на наводнение - парк «Дубки» залило водой. Впрочем, после строительства дамбы такое начало происходить регулярно - массы воды, ранее уходившие в сторону Петербурга, теперь распределяются за пределами комплекса защитных сооружений.

В Сестрорецке залило парк "Дубки". Фото: vk.com/newsestroreck

Подтопило и парк «Монрепо» в Выборге. А любимая река жителей Василеостровского района - Смоленка - опять вышла из берегов.

Сама дамба, к слову, закрыта еще с ночи. Судоходство временно остановлено и корабли по кронштадскому фарватеру не ходят.

А в Выборге - "Монрепо". Фото: vk.com/monrepovyborg

В МЧС предупреждают, что сильные порывы ветра, достигающие штормовой скорости в 24 метра в секунду, грозят для горожан опасностью. А синоптики тем временем сообщают, что непогода стихнет лишь к позднему вечеру пятницы.

- Штормовая погода продлится до начала ночи 23 октября, - «радует» городской гидрометцентр.