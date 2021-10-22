Сестрорецк и Выборг затопило из-за урагана

Прибрежный ЖК в Сестрорецке прилично подтопило. Фото: vk.com/sestroretskspb

Сестрорецк и Выборг оказались залиты водой из-за ураганного ветра, разгулявшегося над акваторией Финского залива. И если защищенный дамбой Петербург противостоит стихии более-менее успешно, то все, что за водоразделом - тонет.

- В Сестрорецке наводнение, парк «Дубки» затопило, - пишут в соцсетях местные жители.

Парк "Дубки" тоже погрузился в воду. Фото: vk.com/newsestroreck

Другие горожане, причем весьма состоятельные, вылавливают свои дорогие иномарки с парковки одного из элитных жилых комплексов. Вытягивать «Мерседесы» и «Порше» из воды помогают пожарные машины.

- Это из-за того, что строить жилье в прибрежных зонах нельзя. Надо было думать. Как построили дамбу, так наводнения чаще стали и суровее. А еще кто-то намыв территории свое время хотел, - комментируют ЧП сестроречане. - Богатые тоже плачут.

Подъезд к Выборгу перекрыт. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

А в Выборге свои развлечения. Этот древний город заливает сразу с нескольких сторон. Для начала, туда еще надо попасть - вышедшая из берегов речка перекрыла проезд по подъездной трассе.

- С 11:30 движение транспорта на подъезде №2 к городу Выборг (со стороны Торфяновки) полностью перекрыто в связи с повышением уровня воды в реке Селезневка и частичным затоплением участка проезжей части. Объезд участка возможен по маршруту Выборг – Калининское шоссе – трасса А-181 «Скандинавия», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Вода в Выборгском заливе заметно поднялась. Фото: vk.com/monrepovyborg

В самом Выборге подтоплена центральная часть в районе замка и набережная Смоляного мыса. Парк «Монрепо» частично «поплыл» и недоступен для посетителей.

- Друзья, в силу неблагоприятных погодных условий сегодня музей-заповедник закрыт для посещения. Надеемся, завтра стихия успокоится, и мы снова пригласим вас на прогулку. Следите, пожалуйста, за нашими новостями. Берегите себя и близких и будьте здоровы! - сообщает пресс-служба парка на страничке ВКонтакте.

"Монрепо" закрыт для посещения. Фото: vk.com/monrepovyborg

Впрочем, если верить синоптикам, то к ночи стихия успокоится и вода отступит. Однако впереди еще вся осень, а это было лишь первое наводнение за сезон.