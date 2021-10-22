Львы против гладиаторов: Петербург готовится к эмоциональному Winline Derby «Зенита» и «Спартака».

«Зенит» и «Спартак» готовятся к эмоциональному Winline Derby, которое пройдет в воскресенье, 24 октября, в 19:00 на «Газпром Арене». В каком состоянии находятся непримиримые соперники и чего ожидать от боя двух столиц России. Напомним, «Зенит» по-прежнему является единоличным лидером в чемпионате России с 23 очками. «Спартак» пока что седьмой и имеет в активе 17 баллов, но до тройки рукой подать – одна победа.

ЗАБЫТЬ О ПРОШЛЫХ НЕУДАЧАХ

Стоит отметить, что обе команды подходят к предстоящему матчу, мягко говоря, злыми из-за обескураживающих поражений в еврокубках. «Зенит» играл на равных с «Ювентусом» и даже был близок к тому, чтобы открыть счет в игре Лиги чемпионов против гранда итальянского футбола. Однако коварный штрафной туринцев на 86 минуте привел к голу. Мяч от головы Деяна Кулушевски предательски отскочил от штанги в сетку ворот Станислава Крицюка.

Чего и говорить про «Спартак», имевший прекрасные шансы добыть положительный результат в домашней игре против «Лестера» в Лиге Европы. Усилиями Соболева и Ларссона красно-белые вели против англичан со счетом 2:0 к концу первого тайма. Однако Патсон Дака забил спартаковцам курьезный гол прямо за пару секунд до свистка на перерыв. Минутная расслабленность выбила из колеи москвичей. Выйдя из раздевалки, они практически тут же пропустили второй мяч от того же нападающего из Замбии. Далее все превратилось в сущий кошмар – окрыленный Дака оформил покер к 80-й минуте. «Спартак» смог отквитать только один мяч. Соболев забил классный комбинационный гол на 87 минуте, но более красно-белые ничего не смогли.

После громкого поражения от «Лестера» болельщики «Спартака» прошлись катком по Николаю Рассказову, молодому игроку, который вынужденно играл центрального защитника в матче с англичанами и допустил несколько результативных ошибок в единоборствах с Дакой. Парень потом выступил со словами, что не ошибаются только мертвые, и он «никого не предавал». А вот нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес гневно высказался по итогу матча.

- Было заранее понятно, что нам будет непросто. Но я был уверен, что мы выиграем, причем легко! Все было в наших руках! Я зол, мы не должны были проиграть! Дальше нас ждет «Зенит», он очень хорош, классный состав, там не так много молодежи, соперник будет настроен серьезно. Но нам надо думать о своей игре. Мы должны сделать все, чтобы выиграть, - цитируют нигерийца в пресс-службе «Спартака».

После поражения от «Ювентуса» зенитовцы тоже быстро переключились на грядущий чемпионат. У сине-бело-голубых ситуация в Российской Премьер-лиге пока оставляет желать лучшего, несмотря на лидерство в таблице, - все из-за двух поражений к ряду, от «Арсенала» и «Сочи». Поэтому следить за противостоянием двух столиц будет еще интереснее.

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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

Одна из главных интриг грядущего матча – сможет ли «Спартак» выиграть на домашнем стадионе «Зенита»? Дело в том, что сине-бело-голубые почти 10 лет не уступают красно-белым у себя на родине. Удручает ситуацию и то, что у москвичей выпал из состава из-за перебора желтых карточек мастодонт Самуэль Жиго, цементирующий оборону наравне с Георгием Джикией.

«Зенит» же рискует потерять на время звездного бразильца Малкома, попавшего в неприятный стык в матче с «Ювентусом». Нападающему сделают комплексное обследование, но сроки восстановления пока не ясны. В остальном с составом у петербуржцев полный порядок. Набирает форму Сердар Азмун, отбывший дисквалификацию. Артем Дзюба в крайнем матче РПЛ оформил 100 голов за клуб и теперь именует себя не иначе как львом.

- Во-первых, у львов нет свидетельства о рождении. Я не чувствую, что старею, не замечаю, что для восстановления мне нужно больше усилий. Когда почувствую, сразу что-то предприму. Во-вторых, у меня нет определенного потолка. Некоторые в него упираются и говорят: «Все, я добился того, что мог». У меня такого никогда не было. Суть в том, что ты всегда бросаешь себе вызов и должен с ним справиться, - признался форвард в интервью пресс-службе «Зенита».

В общем, Дзюба готов забивать и показывать высокий уровень в каждой игре. Этот настрой не может не сказаться на результатах состязания, в котором команды забивают в среднем более четырех мячей за игру. Пока что по голам статистика предпочтительнее у спартаковцев. Гладиаторы, как называют москвичей болельщики, в последних пяти играх стабильно забивают в среднем более двух мячей, не сдаваясь до последних секунд.

ПРОГНОЗ

Тренеры «Зенита» и «Спартака» по привычке говорят, что в таком эмоциональном противостоянии шансы всегда равны. Главного матча осени в РПЛ осталось ждать совсем недолго, посмотрим, что произойдет по итогу!