Жители Левашово продают дома и покидают поселок из-за строительства аэропорта

Жители поселка Левашово начали продавать свои дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре 2021 года было подписано соглашение о создании аэропорта совместного базирования в Левашово. Планируется, что новая воздушная гавань будет принимать как военные, так и гражданские суда. Основную часть работ собираются выполнить уже в течение 2022 года. Стоимость реконструкции под гражданские нужды оценивается более чем в 40 млрд рублей.

Сейчас на прилегающей территории можно заметить строительную технику. Рядом со взлетно-посадочной полосой валят лес и прокладывают дороги. При этом в непосредственной близости к аэропорту находится частный сектор. Журналисты «Комсомольской правды» узнали, как местные жители относятся к появлению аэропорта рядом с их домами.

Аэропорт будет принимать не только военные, но и гражданские самолеты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осенью в Левашово тихо. По улицам бродят только кошки, которых, как может, показаться здесь больше, чем людей. Даже у сельского магазинчика полное спокойствие.

- Да у нас в основном дачники. Сейчас уже октябрь - все разъехались. Но в последнее время об этом аэродроме только и поговаривают. А как я отношусь? Да не знаю пока. Поживем-увидим, - рассказывает продавщица, попутно пробивая нам пирожки и воду.

Молодой мужчина, стоявший в очереди, также высказал абсолютное безразличие, ответив, что целыми днями он занят на работе и больше ему не до чего другого дела в принципе нет.

Работы в самом разгаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Забрав нехитрую снедь, мы выходим из магазина. У крыльца останавливается машина, из которой выходят две блондинки средних лет.

- Простите, вы местные жители?.. - пытаемся заговорить с ними, а они нас перебивают. - Только что перестали ими быть. Переезжаем из-за строительства аэродрома. Раньше еще терпимо было. Закрывали глаза на то, что транспорт не ходит, и мирились с другими проблемами. Все же пригород как-никак. Но стройка стала последней каплей.

Улица опустела окончательно. Только пестрая кошка решила попозировать нашему фотокорреспонденту, выражая неподдельное любопытство при виде объектива.

Жизнь в Левашове через несколько лет сильно изменится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зайдя на популярные сайты по продаже недвижимости, мы убедились, что только с понедельника появилось около десятка объявлений о продаже домов. Еще пять предложений опубликовали на прошлой неделе. Стоимость домов начинается с 6,3 млн рублей и доходит до 37,5 млн.

Скорее всего, в ближайшем будущем таких объявлений станет только больше.

Аэропорт может появиться здесь уже через пару лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, 2,7-километровую ВПП аэродрома в Левашове реконструируют, тут же построят сеть рулежных дорожек и пассажирский перрон для двух Boeing 737-700 BBJ, двух Falkon 900 и двух вертолетов Ми-8. Всего в аэропорту смогут разместиться восемь Boeing, еще два места зарезервируют под Boeing, Як-42 или Ту-134, а оставшиеся три отведут вертолетам Ми-8.