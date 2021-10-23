«Не говорят, едят из кастрюли для скота»: СК и прокуратура начали проверку о четырех детях-маугли из Смоленской области

Следственный комитет начал проверку истории с "детьми-маугли" из Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Смоленской области и местная прокуратура начали проверку о тяжелых условиях жизни многодетной семьи из поселка Новодугино, на которую пожаловались их соседи. По словам последних, четверо детей в возрасте от 2,5 до 8 лет практически не разговаривают, живут в антисанитарии и «питаются из одной кастрюли с едой для скота». И вообще предоставлены сами себе, как «маугли».

- Если не заберут детей, то будет реально стоять четыре гроба и она будет сидеть рядом и бухать, - заявила соседка семьи на программе «Мужское и женское», вышедшей на Первом канале.

Соседка уверена, что если детей не забрать, они погибнут. Фото: кадр видео youtube.com/Первый канал

Сама же многодетная мать оправдывается, что дети одеты, обуты, накормлены и в доказательство демонстрирует полный холодильник колбасы и других продуктов. Детей в приют она отдавать не намерена и считает все наговорами соседей.

Мать малышей уверена, что все в порядке, дети сыты и одеты. Фото: кадр видео youtube.com/Первый канал

При этом всего у женщины всего было восемь детей, но старшие с ней не живут: «одного ребенка оставила в роддоме, второго — отнесла в храм, третью дочь забрали органы опеки, четвертый ребенок родился в тюрьме, после чего попал в приемную семью», - описывают ситуацию журналисты, снимавшие сюжет.

Отдавать детей мать не хочет. Фото: кадр видео youtube.com/Первый канал

Впрочем, на учете в органах опеки семья не состоит, в том числе это и проверяют СК с прокуратурой.

- По сообщению СМИ, четверо малолетних детей воспитываются в неблагоприятных условиях. Родители ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, злоупотребляют спиртными напитками, применяют недопустимые методы воспитания и не выполняют рекомендации врачей по проведению лечения, - сообщает пресс-служба Следственного комитета. - В ходе проверки будут тщательно выяснены условия жизни и воспитания детей, все обстоятельства случившегося и причины, обусловившие неблагополучную ситуацию в семье. Действиям родителей и должностных лиц системы профилактики будет дана соответствующая правовая оценка.

Дальнейшие процессуальные действия примут уже по результатам проверки.

Смотреть видеосюжет Соседи пожаловались на семью с четырьмя "детьми-маугли" в Смоленской области

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