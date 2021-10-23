В поликлинике Первого медицинского университета Петербурга вскрыли фиктивную схему вакцинации

СК завел дело о фиктивной вакцинации в поликлинике Первого меда. Фото: кадр с оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативники Экономической полиции Петербурга вскрыли фиктивную схему вакцинации, которую якобы делали в поликлинике, относящейся к Первому меду - Первому государственному медицинскому университету имени Павлова.

- 21 октября 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из медицинских учреждений Петербурга находящегося по улице Льва Толстого дом 6-8 полицейскими была установлена преступная схема. В организации аферы подозревается пять сотрудников данного медицинского учреждения, которые организовали незаконную схему по фиктивной вакцинации граждан за денежное вознаграждение. После исполнения фиктивной вакцинации, неиспользованный препарат уничтожался, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После этого, по версии правоохранительных органов, медики заполняли все необходимые документы и вносили данные пациента в федеральную базу, через которую они попадали на Госуслуги, где «вакцинированному» человеку присваивался QR-код.

По словам одной из медсестер, с июля она фиктивно привила около 40 человек. За каждого из них она получила по одной тысяче рублей. По данным Следственного комитета, общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей.

Сейчас в отношении одного врача и четырех процедурных медсестер Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за получение взятки. Статья предусматривает как крупный штраф от двух миллионов до четырех миллионов рублей, так и лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Все эпизоды деятельности медиков устанавливает следствие.

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