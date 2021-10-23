Полный локдаун вводится в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, закрываются магазины, кафе и прочие общественные места

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрывается почти все. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Петербурга подписал распоряжение о введении жестких ограничений на дни с 30 октября по 7 ноября. На это время в городе объявляется локдаун: закрываются практически все общественные места кроме жизненно необходимых.

- С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается): деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); объектов розничной торговли за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%, - говорится в тексте постановления.

Кроме этого, прекращается работа салонов красоты (кроме парикмахерских услуг), косметических, массажных салонов, СПА-салонов, соляриев. В банях будут работать только помывочные зоны.

Стоматологические и ветеринарные клиники смогут оказывать лишь экстренную помощь.

Запрещается допуск посетителей в фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, на аттракционы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и пунктов приема ставок. В зоопарках могут работать только территории на открытом воздухе.

Закрываются детские комнаты в ТЦ и детские игровые центры.

Муниципальные органы, государственные структуры прекращают прием посетителей, в ЗАГСах и МФЦ будут регистрировать лишь принимать документы на регистрацию (расторжение) брака, рождения, смерти. Торжественных регистраций в ЗАГСах не будет.

Останавливаются все физкультурные и спортивные мероприятия кроме оговоренных с Роспотребнадзором.

Закрываются библиотеки, кинотеатры, концертные залы и цирки. А вот в театры пускать будут.

- У меня есть хорошие новости для истинных петербуржцев и ценителей прекрасного. Во время девятидневных каникул вы сможете посетить театры и музеи! Для этого нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, медотвод, - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Но это не касается приема организованных групп детей, им в театр можно только с родителями.

Школьники и так на каникулах, а вот студентов колледжей и училищ отправляют на дистанционное обучение. Дополнительное образование – также.

Кроме этого, с 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать только дежурные группы.

Коснутся изменения и туристов.

- Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня, - отмечают в Смольном.

Останавливается работа водного пассажирского транспорта.

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