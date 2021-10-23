С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся жесткие ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Александр Беглов подписал распоряжение о введении жестких ограничений на нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.

- С 30 октября по 7 ноября временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных с товарами первой необходимости и объектов без торгового зала - говорится в документе.

Будут открыты аптеки и заправки. Попасть можно будет в зоопарк (в часть на открытом воздухе), а также в театры и музеи, но в последних двух случаях надо предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или медотвод от прививки.

- Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня, - отмечают в Смольном.

Будут закрыты на указанное время:

-салоны красоты (кроме парикмахерских услуг), косметические, массажные, СПА-салоны, солярии;

-бани (открыты лишь помывочные зоны);

- стоматологические и ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи).

- фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга;

- букмекерские конторы, помещения тотализаторов и пунктов приема ставок;

- детские комнаты в ТЦ и детские игровые центры;

- библиотеки, кинотеатры, концертные залы и цирки;

- муниципальные и государственные органы власти для предоставления услуг. ЗАГСы и МФЦ кроме регистрации (расторжения) брака, регистрации рождения, смерти.

Кроме того, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятия кроме отдельно оговоренных с Роспотребнадзором.

Дополнительное образование для школьников и дошкольников переводится на удаленный формат. С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано то же самое.

В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать только дежурные группы.