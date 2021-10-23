С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся жесткие ограничения.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Александр Беглов подписал распоряжение о введении жестких ограничений на нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: что закрыто и что будет работать, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Смольного.
- С 30 октября по 7 ноября временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); магазинов, кроме продовольственных и непродовольственных с товарами первой необходимости и объектов без торгового зала - говорится в документе.
Будут открыты аптеки и заправки. Попасть можно будет в зоопарк (в часть на открытом воздухе), а также в театры и музеи, но в последних двух случаях надо предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или медотвод от прививки.
- Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня, - отмечают в Смольном.
Будут закрыты на указанное время:
-салоны красоты (кроме парикмахерских услуг), косметические, массажные, СПА-салоны, солярии;
-бани (открыты лишь помывочные зоны);
- стоматологические и ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи).
- фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга;
- букмекерские конторы, помещения тотализаторов и пунктов приема ставок;
- детские комнаты в ТЦ и детские игровые центры;
- библиотеки, кинотеатры, концертные залы и цирки;
- муниципальные и государственные органы власти для предоставления услуг. ЗАГСы и МФЦ кроме регистрации (расторжения) брака, регистрации рождения, смерти.
Кроме того, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятия кроме отдельно оговоренных с Роспотребнадзором.
Дополнительное образование для школьников и дошкольников переводится на удаленный формат. С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано то же самое.
В детских садах с 1 по 3 ноября будут работать только дежурные группы.