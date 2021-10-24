Локдаун в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021: Что закроют, куда можно попасть по QR-коду

Новый локдаун в Санкт-Петербурге вводится с 30 октября 22021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вслед за столицей городские власти ввели локдаун в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021. Уже со следующих выходных будет закрыто практически все - от аквапарков до фитнес-центров. "Комсомолка" собрала самую полную инструкцию по новым ограничениям из-за коронавируса в городе на Неве.

ЧТО ЗАКРЫТО С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

- Весь общепит. Еду можно будет купить только навынос, например, на заправках АЗС, которые будут работать, также можно воспользоваться доставкой.

- Розничная торговля. Открыты будут лишь аптеки, объекты, где нет торгового зала, а также продовольственные магазины.

- Салоны красоты, массажные салоны, СПА-центры и солярии, косметические кабинеты.

- Библиотеки, кинотеатры, цирки и концертные залы.

- Фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, ледовые катки, объекты развлечения и досуга, букмекерские конторы и помещения для приема ставок.

- Детские комнаты в ТЦ и детские игровые центры.

КУДА МОЖНО ПОПАСТЬ ПО QR-КОДУ

- Театры и музеи (кроме экскурсионных групп)

ЧТО РАБОТАЕТ ВО ВРЕМЯ ЛОКДАУНА

- Помывочные зоны в банях

- Парикмахерские

- Зоопарки (доступ возможен к вольерам на открытом воздухе)

- АЗС

- Аптеки

- Стоматологические клиники и ветеринарки, но только на оказание экстренной помощи

- ЗАГСы и МФЦ будут принимать документы на регистрацию (расторжение) брака, рождения, смерти.