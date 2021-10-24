Новые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года: как будут работать торговые центры и фудкорты

"Комсомолка" объясняет, как будут работать торговые центры во время локдауна в Петербурге с 30 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые поправки в «антиковидное» постановление № 121 правительства Санкт-Петербурга оставили большой вопрос: как будут работать торговые центры и фудкорты в Санкт-Петербурге во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года. По информации «Комсомолки», схема будет такой же, как и в прошлом году во время «большого локдауна».

Отдельно график и схема работы ТЦ в новом постановлении не прописаны. Однако ранее собственный источник «КП», близкий к Смольному, объяснял, что с 30 октября по 7 ноября в торговых центрах будет закрыто все за исключением продуктовых магазинов, аптек, а также салонов красоты. Сами представители торговых центров эту информацию подтверждают.

В торговых центрах закроют развлекательные зоны и общепит. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Скорее всего, будет так же, как в прошлом году, - констатировал в разговоре с «Комсомолкой» управляющий партнер компании Fort Group (владеет десятью крупнейшими ТЦ в Петербурге) Максим Левченко. - То есть, сами торговые центры не закроются — туда можно будет свободно войти. Но внутри не будут работать развлекательные зоны, фудкорты, кинотеатры, а также магазины, продукция которых не относится к товарам первой необходимости.

Однако со схемой работы на время «внеплановых выходных» определились не все. В ТЦ «Галерея» «Комсомолке» сообщили, что ждут от Смольного официальных разъяснений и пока уходить на «локдаун» с 30 октября не планируют. В ТЦ «Невский центр» также заявили о том, что еще не получали никакой официальной информации.

- Предварительно будет работать только гастроном, все остальное закроется, - рассказали в администрации комплекса. - Но мы еще ждем конкретных распоряжений — ориентировочно они поступят в середине недели.

В «Жемчужной плазе» на Петергофском шоссе сумели назвать более точные сроки: по словам местной администрации, разъяснения к новым «антиковидным» поправкам должны выйти во вторник, 26 ноября.

Официальные разъяснения должны поступить в ближайшие дни. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Но мы уже готовимся закрываться, - признались сотрудники в разговоре с «КП-Петербург». - Прямо сейчас развешиваем по торговому центру таблички с информацией. Предварительно комплекс закроется полностью — за исключением, возможно, продуктовых магазинов.

Ждут информации также в торговых центрах «Континент» и «Лето» на Пулковском шоссе. Там на наши вопросы ответить не смогли — заявили, что «не хотят дезинформировать», а все изменения в графиках работы в скором времени опубликуют на официальных сайтах.

Если суммировать все сведения, получается, что в Петербурге повторяется сценарий прошлогоднего «большого локдауна». И это ожидаемо — ранее власти (причем как города, так и страны) неоднократно заявляли, что планируют удержать людей дома на время длинных выходных, чтобы таким способом разорвать цепочки заражений.