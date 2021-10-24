Как будут работать детские сады в нерабочие дни в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе не Неве ввели жесткий локдаун из-за коронавируса. Почти все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закроются, ровно как и заведения общепита и места развлечений. Родители маленьких петербуржцев, которым придется работать в нерабочие дни, все же смогут отправить свое чадо в детский сад. Рассказываем, как будут работать детские сады в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге будет с 30 октября по 7 ноября. Так, 30 и 31 октября, а также 6 и 7 ноября являются календарными выходными. Кроме того, 4 и 5 ноября в этом году являются выходными за счет праздника. Таким образом, согласно распоряжению правительства, детские сады должны организовать дежурные группы на период с 1 по 3 ноября 2021 года. Для того, чтобы узнать их режим работы, родителям надо обратиться в свой детский сад.

Напомним, что на период локдауна в Петербурге также запрещены походы детей организованными группами в театры и музеи. Посетить культурные мероприятия юные горожане смогут только в сопровождении родителей, у которых есть QR-коды.