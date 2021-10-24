Причина смерти режиссера Александра Рогожкина: на «Ленфильме» раскрыли подробности его болезни

Режиссер Александр Рогожкин скончался на 73-ем году в Северной столице. Фото: Александра Яковлева, ТАСС.

Стала известна причина смерти режиссера Александра Рогожкина, известного по фильмам «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Кукушка». Напомним, народный артист России умер 24 октября в Санкт-Петербурге на 73-ем году жизни.

- Александр Рогожкин умер от продолжительной болезни у себя дома, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе киностудии «Ленфильм». - Информация о прощании будет позже.

Рогожкин был не медийным человеком, редко давал интервью, да и в последние годы совсем не снимал. Коллеги выражают соболезнования его близким и вспоминают талантливого режиссера.

- Умер Рогожкин. Очень жаль. Он умел быть изящным, пронзительным, смешным и точным, сохраняя при этом отменный вкус. Большая утрата, - написал у себя в Facebook режиссер Алексей Герман-младший.

Рогожкин был не только профессиональным режиссером, но и историком-искусствоведом, художником-декоратором, которым он и начинал свою трудовую карьеру сначала на Ленинградском телевидение, а позже - на «Ленфильме».

Его режиссерские работы были удостоены премий «Кинотавр» (1995), «Ника» (1996 и 2003), «Золотой орел» (2003). В 1999 году он получил международное признание - приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.