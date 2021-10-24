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Спорт24 октября 2021 21:46

«Это был наш день»: «Зенит» разгромил «Спартак» 7:1 и нанес ему самое крупное поражение в истории чемпионатов России

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 7:1 в рамках 12 тура РПЛ
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полина ШАНДРАК
Полина ШАНДРАК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение.

«Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» нанес «Спартаку» самое крупное поражение в истории, разгромив своих соперников со счетом 7:1. Раньше в истории чемпионатов СССР и России красно-белые не пропускали больше шести мячей.

Игра проходила в Санкт-Петербурге в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Уже с первых минут встречи сине-бело-голубые помчались вперед, подгоняемые болельщиками. На стадионе было около 19 тысяч человек – 30% от общей вместимости, что разрешил Роспотребнадзор.

Азмун рвал защиту «Спартака», нагоняя на нее панику. Москвичи просто не успевали за петербуржцами и лишь чудом не пропустили до 20-й минуты, когда Азмун головой замкнул навес Ракицкого с левого фланга – 1:0. Через восемь минут Клаудиньо красиво закрутил мяч в «девятку» ворот красно-белых - 2:0.

«Спартак» атаковал, но безрезультатно, а «Зенит» увеличил преимущество до трех мячей, это снова с подачи Ракицкого с углового головой забил Азмун.

Четвертый гол под занавес первого тайма забил Мостовой, убежавший от защитников «Спартака».

После перерыва игра могла успокоиться, но нет: Квинси отыграл один мяч – 4:1. Но «Зенит» отыгрался моментально благодаря все тому же Мостовому и уже 5:1. Потом забивали вышедшие на замены Дзюба - с пенальти за сбитого в штрафной «Спартака» Азмуна и Ерохин, оформивший окончательный результат – 7:1.

- Сегодня был наш день, - заявил в послематчевом интервью тренер «Зенита» Сергей Семак.

Это самая крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в истории.

ФК ЗенитСпорт: ФУТБОЛ