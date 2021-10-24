Внезапно: синоптики пообещали еще одно бабье лето в Петербурге

Бабье лето возвращается в Северную столицу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже привыкли к теплым вещам и готовитесь к заморозкам? Подождите! Пока не время. Теплая и хорошая погода еще немного нас всех порадует. На предстоящей неделе потеплеет до +10 градусов.

- У нас стоял антициклон. Сейчас он разрушается и отходит на восток. И к нам на всех порах мчится теплый циклон, - говорит профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин. - 25 октября температура поднимется до +8 градуса. Это существенно выше нормы. И такая температура, +8…+10 градусов, будет в течение всей недели.

По словам эксперта, раз идет циклон, то и осадков не миновать. Но это не означает, что дождь будет лить с утра до ночи: лишь временами. Скорость ветра умеренная, никого не снесет. Как уверяет профессор, снова закрывать дамбу точно не придется.

- На предстоящей неделе такое тепло, что, можно сказать, второе бабье лето, - отмечает Валерий Малинин.

А после нее лафа закончится! Вы же помните, где мы живем. Поэтому придется снова кутаться в теплые пуховики и надевать шапки. Столбик термометра опустится до нуля, как и положено в ноябре. А там и снежок начнет порхать и кружиться. До зимы уже рукой подать.