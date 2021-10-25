Король вальса: в Павловске прошел концерт ко дню рождения Иоганна Штрауса. Фото: Дарья Каменская​.

В знаменитом пригороде Петербурга вновь звучали вальсы, польки и увертюры Иоганна Штрауса. В Розовом павильоне в Павловске состоялся концерт, приуроченный ко дню рождения признанного «короля вальсов».

Розовый павильон - это одно из исторических зданий Государственного музея-заповедника «Павловск», где начиная с XVIII века, регулярно звучала музыка. Неизменным украшением придворного быта она стала с того момента, как будущий император Павел I с супругой Марией Федоровной стали «иметь пребывание» в своих павловских «домиках». С середины XIX века самой престижной концертной площадкой в Павловске считался Музыкальный вокзал, где в течение десяти сезонов блистал, в том числе композитор и дирижер Иоганн Штраус.

Фото: Дарья Каменская​.

- В то время он был очень модным. Он был тем, что сегодня называется рок-звезда. Сочинял популярную музыку, которая была востребована везде, куда он мог доехать со своим оркестром. В Павловск он был приглашен руководством Николаевской железной дороги. Вести дошли до России, а Россия хотела, чтобы все лучшие артисты выступали именно здесь, — рассказал ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и дирижер Алексей Васильев.

Фото: Дарья Каменская​.

Именно под управлением Васильева оркестр консерватории исполнил увертюру «Летучая мышь», вальсы «Весенние голоса» и «На прекрасном голубом Дунае», а также польки «Гром и молния», «В павловском лесу», «Охота» и другие бессмертные произведения Штрауса, прозвучавшие в минувшее воскресенье, 24 октября в Розовом павильоне.