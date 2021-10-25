Сатирик Семен Альтов объяснил, зачем купил Лиговские бани в Петербурге

Семен Альтов стал собственником Лиговских бань в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый сатирик и писатель Семен Альтов стал владельцем бань, а точнее - Лиговского банно-прачечного комбината в Петербурге. «КП-Петербург» связалась Семеном Теодоровичем, поздравила его с покупкой и узнала, что же он собирается делать в своих владениях.

- Спасибо за поздравления! Это мы с сыном вместе (Павел Альтов, – прим. Ред.). Я за творческую часть отвечаю, а он за все остальное. Еще лет 25 назад была идея заниматься всякими творческими делами в здании бывшего кинотеатра «Балтика» на Васильевском острове. Но грянул дефолт, и все рухнуло. А сейчас появилось желание это возродить, - рассказал «КП-Петербург» Семен Альтов.

По словам сатирика, комплекс они собираются переоборудовать под многофункциональный креативный центр.

На месте комплекса появится креативное пространство. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Там можно будет и кино снимать, и я смогу выступать, и молодых авторов чему-то обучать. Поскольку у меня имидж в городе есть, не думаю, что будет что-то плохое. Во всяком случае, не хуже банно-прачечного треста, - смеется Семен Альтов.

Когда он запустится – пока неизвестно. Ведь впереди еще процедуры согласования приспособления объекта культурного наследия для современного использования, ремонт и много всего другого.

Во сколько Альтовым обошлась покупка Лиговского банно-прачечного комбината сатирик как обычно отшутился.

- Вот сейчас поужинал гречневой кашей с сардельками, значит, не все ушло туда, - смеется Семен Альтов.