«Убью за углом»: охранник супермаркета избил юного блогера из Петербурга за съемку просроченного товара

Полиция разбирается в нападении на подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

15-летний блогер-ревизор Петр из Петербурга решил нагрянуть с проверкой в один из филиалов известной сети магазинов, только вот сотрудники к такому оказались не готовы. Вместо объяснений, почему же на полках просроченная сметана, парень получил фингал под глазом и разбитый телефон. "КП" выяснила все детали нападения на школьника.

- Он изначально шел в магазин, чтобы просрочку заснять, - рассказал «КП-Петербург» друг юного ревизора Алексей (прим. Ред. - имя изменено). - Есть блогер известный, который подобные видео снимает, вот и Петя решил. Только он славы не хотел, даже выкладывать никуда не собирался. Думал, просто администратору или директору потом показать, чтобы исправились. Благую цель преследовал.

Только вот сотрудники магазина не знали, что видео для них снимают, а не для любимых покупателей. Тут и началось все веселье, точнее конфликт, закончившийся обращением в полицию.

- Охранник магазина очень грубо, с матом, попросил Петю прекратить съемку, тот отказал, - говорит Алексей. - Он в магазине один был. Охранник угрожать начал, говорил, что убьет за углом. Петя тогда испугался, конечно, но снимать не перестал, чтобы в случае чего у него доказательства остались.

ТЯЖЕЛАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

Угрозы остановить юного благодетеля не смогли, тогда в дело пошла грубая физическая сила.

- Охранник его начал бить, прилетело два раза ногой прямо в левый глаз. У Пети серьезный фингал остался, говорит, что болит сильно, - отмечает Алексей.

Свидетелем потасовки стала местная уборщица, только и она благородные порывы юноши не оценила, сказала, что нечего было просрочку снимать.

- Петя, до того как в глаз получить, успел у них найти просроченную сметану, сыр и детское питание. За последнее больше всего обидно, деток травят, - отмечает Алексей.

Сам Петр занимается боксом, но кулаки в ход пускать не стал, подключил тяжелую артиллерию - позвонил отцу. Тот приехал, чтобы выяснить обстоятельства, но охранник-драчун уже канул в Лету.

- Когда отец Пети приехал, в магазине сказали, что такой охранник у них не работает и никогда не работал. Сам мужчина где-то спрятался. Только вот во время драки он в их жилетке фирменной был, сложно с обычным покупателем перепутать, - отмечает друг школьника.

Дальше отец с сыном направились прямиком в полицию, снимать побои и писать заявление. В этот же день пропавшего охранника задержали. Им оказался 28 летний Фирдас.

Сейчас полиция проводит проверку по факту возникшего конфликта.