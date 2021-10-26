От новых морских пассажирских маршрутов до Академии “Королевской гавани”: как в Выборге развивают морской туризм и не только

Музей Академии Королевской гавани. Источник: группа ВКонтакте.

Современный порт — это не просто место, куда могут причалить суда. Здесь решаются самые разные задачи: от текущих вопросов по перевалке грузов до стратегии развития пассажирского направления. Кроме того, порт — это еще и вклад в образование и развитие будущего поколения специалистов - тех, которые сейчас еще только школьники. Думать о будущих специалистах для предприятий портовой отрасли нужно уже сейчас, их подготовка занимает много лет и требует серьезных усилий.

Музей Академии Королевской гавани. Источник: группа ВКонтакте.

НА ПУТИ В КОТКУ

Пример такого предприятия - морской порт Выборг. Это универсальный морской терминал, который может круглый год принимать грузовые, а летом - еще и пассажирские суда.

В перспективе у предприятия круглогодичный туризм, но и сейчас, даже несмотря на коронавирусные ограничения, здесь стараются развивать новые направления. Начали с модернизации существующего пассажирского терминала – он уже не отвечает современным требованиям. Помимо инфраструктуры на повестке - работа над развитием морского пассажирского сообщения по Сайменскому каналу и Финскому заливу. Это — часть большого проекта “Королевская гавань”, который был презентован весной 2019 года. Его реализация немного затормозилась из-за пандемии, но не остановилась.

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ООО «Порт Логистик» Ольга Ансберг и мэр города Котки Эса Сирвио. Фото: пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО.

— В ближайших планах создание пассажирского сообщения Петербург-Выборг-Котка, — рассказала в эфире студии радио “Комсомольская правда в Петербурге” генеральный директор ООО «Порт Логистик», единственного оператора морского порта Выборг Ольга Ансберг.

Над проектом в Выборге работают вместе с финским агентством стратегического развития Cursor Limited и пассажирским портом «Санкт-Петербург «Морской фасад». Работа ведется тщательная, учитывающая особенности порта, - он небольшой, не вписывается в стандарты и потребности классических круизных маршрутов и не может принимать крупные лайнеры. Но это не станет препятствием для развития направления.

Музей Академии Королевской гавани. Источник: группа ВКонтакте.

На практике подготовка заключается, в частности, в модернизации двух причалов пассажирского терминала. Там должны разделить пассажиропотоки на внутрирегиональные и международные. В перспективе, когда порт станет круизной точкой, которая свяжет Выборг, Петербург и Финляндию, туристам смогут предложить несколько круизных маршрутов на выбор - через Котку и Лаппеенранту.

Проект очень важен как для увеличения туристического потока, так и для экономического развития Северо-Западного региона. И работа над ним не прекращается даже сейчас, когда морской туризм практически закрыт. Зато, когда отрасль вновь оживет, в Выборге будут сразу готовы запустить новый маршрут.

МЕЧТАТЬ О МОРЕ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Новые направления — это один из способов сформировать бренд морского туризма в Выборге. Другой важный элемент — создание профессионального сообщества, деятельность которого непосредственно будет связана с морем.

— Мы стараемся взращивать сотрудников, заботимся, чтобы коллектив сохранялся и используем разные варианты поддержки, в том числе обучение, — говорит Ольга Ансберг. —Нам всегда не хватает людей, которые умеют мыслить, проектировать, особенно - инженерного состава. Нам всегда требуются выпускники самых разных вузов и профессиональных училищ.

Проект по организации нового морского сообщения. Источник: sefrcbc.fi.

Здесь активно работают с молодежью в надежде, что нынешние студенты и школьники придут на смену старшему поколению. Так, в рамках сотрудничества с школой № 37 в Выборге, появился отдельный проект “Академия Королевской гавани”, при поддержке Порт Логистик был открыт морской музейный класс. Это — к слову, о вкладе в образование. В рамках проекта школьники могут узнать, сколько требуется профессий, чтобы порт работал без перерыва, понять, сколько возможностей открывается в морских профессиях, прежде всего – в инженерных направлениях отрасли.

Кстати, в конце прошлого года компания “Порт Логистик” заключила соглашение с Университетом морского и речного флота имени Макарова и Ленинградской областной торгово-промышленной палатой. Стратегическое партнерство позволит, по мнению участников соглашения, популяризировать морские профессии и обеспечить туристическую отрасль квалифицированными гражданскими кадрами.