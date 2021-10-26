«Работал в сфере медицины»: Сестра рассказала о зарезанном в Британии программисте из Петербурга

По контракту Леонид должен был работать в Британии еще два года ФОТО: соцсети

31-летний программист из Петербурга Леонид Лабошин в 2020 году исполнил свою мечту - переехал в Великобританию по рабочему контракту. Жены и детей у мужчины не было, поэтому в родных краях он сильно не держался. По рассказам друзей, быстро выучил английский и помчался на встречу приключениям. Только приключения эти быстро закончились, 17 октября 2021 года тело Леонида нашли в одном из пригородов Оксфорда. Мужчина был зарезан.

БЫЛО ОДИНОКО

Последний раз Лабошин приезжал в Петербург в сентябре этого года, чтобы в кругу близких и друзей отметить свой день рождения. Тогда он пожаловался, что на новом месте социализироваться не так просто.

В планах Леонида не было возвращения на родину ФОТО: соцсети

- Он говорил, что устроился неплохо, снял симпатичное жилье и активно общался с арендаторами, - рассказал «КП-Петербург» друг Леонида Илья. - Жаловался только, что из-за локдауна за границей ему довольно одиноко. Там русских, по его словам, было много, из-за этого ему было сложно совершенствовать английский. Для него этот переезд был возможностью попробовать что-то новое, да и зарплату он хотел больше, чем могли предложить здесь.

Зато новая работа петербуржцу была по душе. Контракт он подписал, еще находясь в России. По нему Леонид должен был отработать три года на одной из фирм, что находилась в стенах Оксфордского университета.

- Он в начале сентября заходил к нам в офис, пообщаться и поработать удаленно, - вспоминает бывший коллега Лабошина Антон. - Про зарплату ничего не говорил, но очевидно, что она была выше, чем у нас. Он тогда еще делился, что проект, над которым они работают, первый из подобных получил сертификат на использование в медицине.

По словам друзей, мужчина был настоящим весельчаком в компании ФОТО: соцсети

ХОТЕЛ СШИТЬ КОСТЮМ

Несмотря на то, что мужчина был не ученым, а программистом, работал он на благо медицины. По словам друзей, разносторонние интересы были одной из главных черт его характера.

- Вообще он музыку очень любил, на чем только не играл, но в основном на гитаре. Даже песни свои записывал, но не публиковал, только в узком кругу друзей мог дать послушать, - рассказал «КП-Петербург» Илья. - Он веселый был, часто байки травил. Например, как-то увлекся идеей пошива костюма. Пересмотрел много видео на эту тему и мечтал сделать себе идеальный костюм, чтобы когда тот износится, заново сшить такой же без долгого выбора в магазине. Но это, конечно, так очередная байка от него.

Жены и детей у мужчины еще не было ФОТО: соцсети

Причина жестокой расправы над программистом пока неизвестна. По одной из версий, он был убит местным жителем, которого уже задержали.

- У нас пока никакой информации от следствия нет, - отмечает сестра Леонида Надежда. - Ему в Британии очень нравилось, возвращаться обратно он пока не хотел. Да и конфликтов ни с кем особых не было. Мы с ним почти каждый день созванивались.

Осенний приезд Леонида в Петербург оказался последней возможностью для родных пообщаться с ним. Его смерть стала для них шоком, теперь в этой истории предстоит разобраться следствию.