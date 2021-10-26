Узнать о стрессе раньше пациента и за 5 минут: как помогают инновации

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

Сколько раз так было: решили заняться собой, идете в зал, доводите себя до изнеможения и через неделю бросаете попытки привести себя в желаемую форму! Всё болит, ничего не хочется, а к физическим страданиям добавляются мысленные укоры – мол, это все моя лень и слабость.

А если бы вам предложили сначала провести диагностику – насколько вы готовы к серьезным нагрузкам, способны ли вы справиться со стрессом и стоит ли прямо сегодня заниматься фитнесом? Согласитесь, было бы намного проще.

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

ОДИН - ЗА ВСЕХ

Для анализа состояния человека создан аппаратно-диагностический комплекс «Симона». Всего за три минуты он считывает и обрабатывает информацию о пациенте и позволяет сделать выводы.

При слове «комплекс» в голове возникает образ огромного агрегата, куда, наверняка, помещается человек целиком? На самом деле, это небольшая коробка, в длину меньше ноутбука. Из нее выходят провода с датчиками, которые фиксируются на теле пациента. Они с помощью электрических микроимпульсов сканируют человека, а потом передают данные на монитор компьютера.

Несколько минут, и в руках медработника оказывается лист формата А4, где указаны основные параметры – давление, пульс, индекс доставки кислорода, кардиальный резерв, интегральный баланс: 123 показателя, которые можно сразу проанализировать.

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

– Обращаю внимание: комплекс «Симона» заменяет 6-7 привычных аппаратов, выдавая данные по сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системам организма, – рассказал генеральный директор научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030», кандидат биологических наук Борис Валентинов. – Но мы не хотим на этом останавливаться. Будем модернизировать наш комплекс, вводить новые индексы для выявления конкретных заболеваний, чтобы направлять пациента к нужным специалистам.

21-23 октября в выставочном центре «Экспофорум» прошел Российский национальный конгресс кардиологов – 2021. На площадках проводились лекции, демонстрировалось диагностическое оборудование, сотни гостей и специалистов медицинской сферы посетили официальные и научные мероприятия в рамках Конгресса. Многие лично ознакомились с «Симоной» и оценили ее работу.

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

«ВРЕДНЫЙ» СТРЕСС

Один из параметров, который исследует комплекс «Симона», это индекс стрессоустойчивости (ИСУ). Его создатель –ассистент кафедры анестезиологии реаниматологии Тульского государственного университета, руководитель молодежной лаборатории гемодинамики ТулГУ, кандидат медицинских наук Алексей Токарев.

– Мы разрабатывали методику раннего выявления переутомления среди сотрудников инженерно-технических специальностей, которые работают на оборонно-промышленном предприятии. Работа ответственная, и неспособность справиться со стрессом может навредить результату, – поделился Алексей.

Выявляя нарушения различных органов и систем на фоне стресса, исследователи создали показатель, который корригирует с уровнем умственного напряжения и способностью организма преодолевать это напряжение. Если проще, то этот показатель помогает предугадывать – сможет ли организм справиться со стрессом.

Для полной картины информацию брали из исследования амбулаторных и стационарных больных, среди спортсменов и людей в критическом состоянии. А когда на руках оказалась обширнейшая база данных: какие отклонения бывают при стрессе, при остром или хроническом стрессе, в какую сторону отклоняются показатели работы гемодинамики и вегетативной нервной системы, – и был разработан индекс стрессоустойчивости.

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

ОТКРЫТ КАЖДОМУ

Комплекс «Симона» не имеет строгих рамок применения. Его можно использовать при диспансеризации, в спортивных учреждениях и фитнес-клубах. Представьте – с одним прибором можно пройти почти полное медобследование, без хождений по кабинетам и врачам.

Аппарат безвреден, в том числе и для детей. Родители, раздумывающие над спортивным будущим своих отпрысков, могут за несколько минут узнать, насколько ребенок предрасположен к тяжелым физическим и психологическим нагрузкам.

А действующие спортсмены оценят свои возможности и готовность к аэронагрузке. Имея на руках данные по состоянию организма, врач и тренер корректируют нагрузку спортсмена, скорость восстановления или участие в соревнованиях.

Важный момент – оборудование позволяет выявлять проблему до того, как она встанет в полный рост. Любая внешняя ситуация обязательно проявляется на организме. То, что мы сегодня принимаем за усталость или лень, может быть стрессом – то есть физиологической реакцией на раздражитель.

Фото: пресс-служба научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма 2030».

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Основная проблема, с которой сталкивается Центр инновационной медицины «Фарма 2030» при продвижении аппарата, – нелояльное отношение к новому. Кто-то не хочет изучать неизвестный продукт, кому-то нужны дополнительные знания, чтобы «читать» диагностические данные. Но постепенно «Симона» покоряет мир – комплекс уже взяли на вооружение несколько российских спортивных сборных, спортивные базы, частная медицинская клиника в Москве и Лаборатория гемодинамики при Тульском государственном университете.

Лаборатория гемодинамики не только проводит обследования студентов и профессорско-преподавательского состава, но и обучает работе с аппаратом и умению анализировать данные.

Пока в Санкт-Петербурге, к сожалению, нет центров, где был бы внедрен комплекс «Симона». Но будущее не за горами, и совсем скоро жители города смогут проверить свое здоровье на инновационном оборудовании.