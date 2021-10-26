Тарифы на проезд по ЗСД вырастут с 10 ноября

НА ЗСД повышают тарифы для машин с транспондерами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управляющая компания «Магистраль Северной столицы» опять повышает тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру. Подорожание произойдет почти сразу после окончания локдауна, с 10 ноября, и коснется владельцев транспондеров.

- Изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента, - сообщает пресс-служба «Магистрали».

Повышается стоимость проезда по всем участкам, кроме отрезка Богатырский проспект - набережная Макарова, этот тариф для машин с транспондером останется прежним - 101 рубль. Для сравнения, наличными тут придется заплатить 200 рублей.

Не изменится и стоимость участка КАД (Юг)-Благодатная улица - 79 рублей по транспондеру и 200 - за наличные.

Повышается тариф на проезд по участкам (пример для транспорта класса 1 в дневное время):

- набережная Макарова-КАД (Юг) - 200 рублей оп транспондеру вместо 168;

- КАД (Юг)-Богатырский проспект - 295 вместо 248 рублей;

- КАД (Юг)-КАД (Север) - 317 вместо 248 рублей;

- КАД (Юг)-трасса «Скандинавия» - 332 рубля вместо 279.

В управляющей компании отмечают, что скидка по сравнению с оплатой наличными сократится с 66 до 58%.