Пропавший кот Ося из музея Ахматовой спас двух бездомных двойников

Двойник Оси - Куар-кот. Фото: "Республика кошек и котов"

О пропаже кота Оси из музея Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге писали все СМИ города. Рыжик исчез в начале октября с крыльца учреждения. Прохожая девушка подобрала его, думая, что тот бездомный. Спустя неделю мурлыку, названного в честь писателя Бродского, вернули в родные стены. Но после этого произошла еще одна невероятная история: в одной из ветклиник Петербурга оказалось двое двойников Оси - неравнодушные горожане так старались отыскать музейного служителя, что подобрали на улице очень похожих на пропавшего собратьев. Думали, что это Ося...

- Мы сразу поняли, что это не наш Ося, но взяли их на лечение. Первого назвали Куар-кот: он здоров, и скоро мы будем искать ему новых хозяев. А второго двойника Оси мы назвали Леонидом, он немного постарше и все еще нуждается в помощи ветеринаров, - рассказала Ольга Титович, из пресс-службы «Республика кошек и котов».

А это сам Ося, кот из музея Анны Ахматовой. Фото: Музей Анны Ахматовой

Благодаря ошибке прохожих и сходству со знаменитым Осей, жизнь Куара и Леонида перевернулась с лап на голову. В скором времени они станут домашними, о чем мечтали всю свою бродячую жизнь!

Куар-кот уже поселился в петербургском котокафе, где его кормят, гладят и развлекают чуть ли не весь день. Но самое сладкое еще впереди - хозяйская кроватка. Но волонтеры уверены, что коту с такой кличкой не придется долго ждать своего человека. Это «укотовителю» еще предстоит повоевать за кота: претенденту на сердечко Куар-кота нужно пройти серьезное анкетирование и собеседование!

Что касается самого Оси, то он после возвращения в музей чувствует себя хорошо. Он прошел обследование у ветеринаров и за ним еще тщательнее стали следить сотрудники, ведь у рыжика проблемы с сердцем, и он вынужден регулярно принимать лекарства, чтобы его не парализовало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Похитительница одумалась: Пропавшего кота из музея Анны Ахматовой вернули домой

Рыжика забрала со двора незнакомка еще 8 октября (подробности)