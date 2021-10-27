«Талантлива во всем»: Замечательный литературовед Петербурга отмечает юбилей

Литературовед стабильно входит в студенческий топ любимых преподавателей. Фото предоставлено СПбГУП.

Почетный профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, выдающийся литературовед Анна Успенская отметила очередную круглую дату.

От студентки до доктора наук

Анна Викторовна родилась в Ленинграде в семье филологов. Ее мама, Кира Михайловна, 30 лет была редактором издательства «Советский писатель». Страсть к литературе и античности возникла у Успенской еще в юности: после школы она поступила в ЛГУ на классическое отделение филфака, а на старших курсах увлеклась историей переводов античных поэтов в России.

После университета Успенская два года проработала школьным учителем немецкого языка, а затем пошла по маминым стопам - поступила в издательство «Советский писатель». Много работала с молодыми писателями. Ввела в литературу Александра Покровского, издала его первую книгу о моряках-подводниках. Выпустила первую в СССР книгу «за счет автора» (бесцензурное издание) - сборник поэтессы Татьяны Мневой «Взгляд узнавания».

Защитив кандидатскую по антологической поэзии Фета, Анна Успенская приступила к работе в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов. С тех пор прошло почти 30 лет.

- Анна Викторовна пришла к нам, когда заведующим кафедрой был Юрий Зобнин - ярчайший ученик академика Лихачева, стоявшего у истоков культуроцентристской концепции нашего вуза, - рассказывает коллега Успенской, доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП Зинаида Николаевна Пономарева. - Именно Зобнин пригласил ее в университет.

В знаменитом гуманитарном вузе литературовед прошла путь от старшего преподавателя до профессора кафедры философии и культурологии. Анна Викторовна стала доктором филологических наук, а в 2013 году пополнила ряды почетной профессуры СПбГУП.

Анна Успенская. Фото предоставлено СПбГУП.

Тысячи учеников и увлечений

Сегодня Успенская - блистательный лектор по истории зарубежной и русской литературы, а также греческой мифологии. Она стабильно входит в студенческий топ обожаемых преподавателей.

- Даже если ты не любишь литературу, Успенская сумеет заинтересовать. Она артистично разыгрывает на лекциях сюжеты - студенты словно смотрят «Илиаду» и «Одиссею» в лицах, - говорит Зинаида Николаевна. - А как успешно она ведет короткий курс древнегреческого языка!

На счету юбиляра - десятки видеолекций для учащихся гуманитарных вузов страны, свыше 30 учебно-методических работ по истории русской и зарубежной литературы, более 100 научных и учебных публикаций.

Через Успенскую проходят отбор абитуриенты СПбГУП, ведь она уже много лет отвечает за организацию вступительных испытаний по литературе и русскому языку. Успевает педагог и организовать университетскую «Литературную гостиную», и поработать на редакторской нише. Так, благодаря Успенской увидел свет «Краткий словарь языка Пушкина».

- Анна Викторовна хорошо плавает на сапе и лодке, ходит на лыжах, ездит на велосипеде, выращивает кабачки и тыквы, путешествует в меру нынешних возможностей и воспитывает внука, - перечисляют коллеги. - Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

В знаменитом гуманитарном вузе Успенская прошла путь от старшего преподавателя до Почетного профессора. Фото предоставлено СПбГУП.

СКАЗАНО!

«Формально, как заведующий кафедрой, я начальник Анны Викторовны. Но за без малого три десятка лет совместной работы мне ни разу не довелось давать ей указания. А вот прошу о помощи частенько - когда надо что-то уточнить по ее профилю в культурологических исследованиях университета. И всегда получаю научный ответ высшей пробы».

(Александр Запесоцкий, член-корреспондент РАН, ректор СПбГУП.)

«Вот уже несколько десятилетий по земле Русской бродит мерзкий призрак постмодернизма. Но еще остались гуманитарии, которые энергией души и сердца удерживают нравственные высоты отечественной мысли. Именно такова Анна Викторовна. Своим педагогическим даром она погружает студентов в духовный универсум русской литературы, влюбляет их в красоту сюжетов и образов Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Толстого, Достоевского и Блока. Анна Викторовна - тот духовный посредник и наставник, который оправдывает миссию института образования в информационном мире: транслировать светлый образ человека и оптимистические сценарии будущего, выстраданные многовековой историей нашего Отечества».

(Александр Марков, ведущий профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП.)

«Анна Викторовна - очень яркий преподаватель! С ней мы будто реально погружаемся в ту эпоху, о которой она рассказывает. Я даже не предполагала, что история античной литературы может быть настолько интересной! Мне действительно захотелось по-новому взглянуть на культуру Древней Греции, открыть для себя ряд античных авторов и их произведений. Благодаря Анне Викторовне у меня появилась мотивация к прочтению древнегреческого эпоса».

(Валерия Стрепетова, факультет конфликтологии, 2-й курс магистратуры.)

СПРАВКА

Анна Викторовна Успенская - литературовед, текстолог, доктор филологических наук. Почетный профессор кафедры философии и культурологи СПбГУП, член Союза журналистов Санкт-Петербурга. Почетный работник сферы образования, заслуженный работник высшей школы. Награждена юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» и почетной грамотой Министерства образования и науки России. Основные направления научной работы - русская литература XIX века и ее связь с античной литературой, греческие и римские поэты в переводах русских писателей, а также творчество Фета, Тютчева, Алексея Толстого, Мережковского, Набокова, Бродского.