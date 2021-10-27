COVIкулы в Ленобласти: 47-й регион вводит QR-коды и закрывает торговые центры

Как и в Петербурге, в области потребуют доказательства безопасности при входе в заведения общепита. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно коронавирусную инфекцию выявляют более чем у трехсот жителей Ленобласти - это самые высокие показатели заболеваемости в регионе за весь период пандемии. Тенденции к замедлению темпов пандемии пока нет.

На следующей неделе в Ленинградской области, как и по всей России, объявлены нерабочие дни. Устраивать мини-локдаун по примеру Москвы и соседнего Петербурга в 47-м регионе не планируют. Впрочем, ряд ограничений вводят. Рассказываем, кого и куда не пустят во время COVIкул.

«МЕГАМ» НЕ ПОВЕЗЛО

Самый популярный вопрос, который в эти дни задают в соцсетях губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, звучит так: «Будут ли работать с 30 октября по 7 ноября ТЦ «МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас»?» К шопингу народ располагают и освободившиеся ноябрьские будни, и ежегодный день скидок «черная пятница», которую обычно устраивают в последнюю пятницу ноября и в приближающиеся новогодние праздники.

Похоже сотрудникам торговых центров «МЕГА» не помогут даже вовремя оформленные ковидные паспорта.

- Закроем и ту и другую «МЕГУ» синхронно с Санкт-Петербургом, - ответил губернатор, - иначе петербуржцы их просто снесут, так как в Петербурге торговые центры закроют.

Сегодня утром, 27 октября, власти выпустили очередное постановление. Согласно нему, все торговые центры площадью больше 36 000 квадратных метров (а таких в Ленобласти только два), закрываются. Работать в «МЕГАХ» с 30 по 7 числа смогут только аптеки и продовольственные магазины, а фуд-корты станут торговать едой навынос.

В РЕЖИМЕ ВЫХОДНЫХ

Как пояснил губернатор, кроме этих двух торговых центров все остальные предприятия будут работать в режиме выходного дня. Для общепита, салонов красоты, магазинов, фитнес-центров и прочих общественных мест вводят вход по QR-кодам и отрицательным ПЦР-тестам. Кроме того, до 1 ноября хотя бы первым компонентом (или однокомпонентной вакциной) должно привито не менее 80 процентов сотрудников таких организаций.

- При наличии у организации паспорта коллективного иммунитета ограничения по численности посетителей и необходимость проверять у клиентов QR-коды не применяются, - напомнили в областном правительстве.

Осеннюю оздоровительную смену тоже отменять не собираются - лагеря работают по плану. Но при условии, что и дети, и сотрудники во время отдыха с территории ни ногой! Школы области - на осенних каникулах, которые начались на неделю раньше запланированных. А вот детские сады с 1 по 3 ноября будут работать в режиме дежурных групп.

- Места в них будут предоставляться детям, только если оба родителя в этот день работают, - предупредили чиновники. - Для этого придется предоставить справку с работы.

ПОКАЖИТЕ КОД

Есть и плановые ужесточения, которые будут актуальны, в том числе после окончания нерабочих дней. Так, уже с 30 октября начнут требовать QR-коды о прохождении полного курса вакцинации или о том, что человек в последние полгода переболел ковидом.

- Для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность - предупредили в пресс-службе областного правительства.

Предъявлять коды и паспорта надо будет при посещении ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров, концертов, цирков, бассейнов, фитнес-центров, музеев, стоматологий, ДК, кружков и секций, а также при заселении в гостиницы. Требования не распространяются на детей и подростков до 18 лет.

При этом в отличие от Санкт-Петербурга, где действителен только код или справка от медотводе, здесь будут принимать и ПЦР-тесты давностью не более трех суток. К слову, заселиться в отель можно будет, сдав отрицательный экспресс-тест на коронавирус.

Впрочем, на нерабочей неделе дискотеки и ночные клубы будут закрыты.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Ленинградцы старше 60 лет, которые не болели в последние полгода и не привились двумя компонентами вакцины, отправляются на самоизоляцию. Работодателям рекомендуют перевести таких сотрудников, а также остальных непривитых и непереболевших людей с хроническими заболеваниями на удаленку.

- С 15 ноября абсолютно все сотрудники государственных, муниципальных и частных организаций должны иметь либо подтверждение о прививке или недавней болезни, либо официальный медицинский отвод. Те, у кого нет ни того, ни другого, чтобы выйти на работу, должны будут каждые три дня предоставлять отрицательный ПЦР-тест (делать его, скорее всего, придется за свой счет). Требование распространяется на всех, кто оказывает услуги, в том числе на таксистов-частников.

- Массовые мероприятия сокращены по численности участников: в «красной» зоне - до трехсот человек, в «желтой» - до пятисот, в «зеленой» - до тысячи. При этом в «желтой» зоне ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита могут работать теперь при заполняемости до 75 процентов.

- МФЦ в нерабочую неделю открыты, но принимают посетителей по ограниченному перечню услуг.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем увеличивают число электричек в Выборг?

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать до 7 ноября. Это возмутило местных жителей: мол, с одной стороны, говорите, что ситуация с ковидом все хуже, с другой - стимулируете приезжать к нам туристов.

«Мы запускаем дополнительные «Ласточки», потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу, - ответил Александр Дрозденко на претензии в соцсетях. - Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать. Работа общественного транспорта не отменяется, как и нахождение на свежем воздухе».

СПРАВКА «КП»

С прошлого года районы Ленобласти делятся, в зависимости от статистики пандемии, по системе «светофор»: в «красной» зоне действуют самые строгие антиковидные ограничения, «зеленые» районы живут почти нормальной жизнью, а в «желтой» зоне наблюдается нечто среднее. В зависимости от улучшения или ухудшения ситуации районы могут переводить из одной зоны в другую. На данный момент в «зеленой», к сожалению, нет ни одного района.

КСТАТИ

Что у общепита?

Сейчас кафе и рестораны «красной» зоны работают при загрузке до 50 процентов, в «желтой» разрешенный предел - 75 процентов. Между столиками обязаны соблюдать социальную дистанцию, а по ночам (с 23.00 до 06.00) работать только навынос. Но такие ограничения действуют только для тех заведений общепита, которые не оформили ковидные паспорта. Для их оформления сейчас заведение должно вакцинировать 60 процентов сотрудников (с 1 ноября - 80 процентов).

На посетителе это отразится так: QR-код или ПЦР потребуют только на входе в заведение общепита, которое не получило ковидный паспорт.

КОНКРЕТНО

Распределение районов по зонам:

В «желтой» - Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.

Ковидный «светофор» Ленобласти. Фото: Ольга ЖУК

В «красной» зоне - Выборгский, Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский.