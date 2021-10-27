Новые тарифы ЗСД в Санкт-Петербурге с 10 ноября 2021 года: Повышение платы за проезд по транспондеру

Новые тарифы на проезд по ЗСД введут в Петербурге с 10 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые тарифы ЗСД в Санкт-Петербурге с 10 ноября 2021 года начнут действовать для владельцев транспондеров. Как пояснили в пресс-службе "Магистраль Северной столицы" стоимость проезда по Западному скоростному диаметру увеличится лишь на некоторых участках, а скидка в среднем снизится с 66% до 58%. Публикуем новые тарифы ЗСД в Петербурге.

- Изменения затрагивают только тарифы для пользователей транспондеров, применяемые в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф «Транспондер»). Тарифы при оплате наличными и банковской картой остаются неизменными. Также не меняется стоимость тарифных опций, в том числе безлимитного абонемента, - сообщает пресс-служба "Магистрали".

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Участок набережная Макарова - КАД (Юг) - 200 рублей по транспондеру (вместо 168 рублей), 400 рублей - базовый тариф (наличные), 200 рублей - Экономия Flow+;

КАД (Юг) - Богатырский проспект - 295 рублей по транспондеру (вместо 248 рублей), 600 рублей - базовый тариф, 305 рублей - Экономия Flow+;

КАД (Юг) - КАД (Север) - 317 рублей по транспондеру (вместо 248 рублей), 800 рублей - базовый тариф, 483 рубля - Экономия Flow+;

КАД (Юг) - Скандинавия - 332 рубля по транспондеру (вместо 279 рублей), 1000 рублей - базовый тариф, 668 рубля - Экономия Flow+.

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Богатырский проспект - набережная Макарова - 101 рубль по транспондеру, 200 рублей - базовый тариф, 99 рублей - Экономия Flow+;

КАД (Юг) - Благодатная - 79 рублей по транспондеру, 200 рублей - базовый тариф, 121 рубль - Экономия Flow+.