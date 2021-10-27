«Полиция пустила газ, а он пробил головой стекло, выпрыгнул на асфальт и умер»: очевидцы рассказали о ЧП в автобусе на проспекте Народного Ополчения

Полицейским пришлось слезоточивым газом выкуривать неадекватного мужчину из автобуса в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали подробности странного ЧП, которое произошло 27 октября в Красносельском районе Петербурга. Ранним утром на проспекте Народного Ополчения стоял оцепленный полицией автобус, а рядом лежало накрытое тканью тело молодого мужчины. изначально сообщалось, что человека сбили, когда он бежал за автобусом, но реальность оказалась куда более странной.

- Не сбивали его. Ворвался в неадекватном состоянии с двумя ножами и молотком в автобус в 5 утра, крушил там все, полиция пустила газ, что было дальше неизвестно. А дальше, со слов кондуктора, он выбросился из окна, - написали очевидцы происшествия в паблике «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

- Это шутка или нет? В стекле действительно была дыра, - не поверили одни.

- Никто его не сбивал, и это не шутка. Все так и было. Хорошо, что никто не пострадал из обычных, нормальных людей, - заверили их другие.

Как ни удивительно, но историю в точности подтвердили и в полиции.

- Утром 27 октября в полицию поступило сообщение об агрессивном пассажире рейсового автобуса, который следовал по проспекту Народного ополчения. Со слов водителя, у мужчины в руках были два ножа и молоток, - сообщила пресс-служба Главка.

Водитель остановил автобус и выпустил пассажиров. А оставшийся внутри молодой мужчина молотком бил себя и резал сиденья ножом.

- По внешним признакам, он находился в состоянии наркотического опьянения. Для задержания вооруженного правонарушителя один из полицейских применил слезоточивый газ. Пытаясь скрыться, мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса и вывалился наружу, ударившись об асфальт, - рассказали в городском управлении МВД.

Полицейские схватили пытавшегося сбежать нарушителя, заковали в наручники и начали оказывать первую помощь, но мужчина умер до приезда врачей. Причиной смерти по предварительным данным стала передозировка наркотиками и травма головы.

По факту ЧП проводится проверка.