Население Петербурга превысило семь миллионов человек по подсчетам Смольного

Население Петербурга достигло семи миллионов, если верить новым исследованиям. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в реальности живут уже более семи миллионов человек, а не 5,4 , как значится по официальным данным. Об этом на «Форуме стратегов 2021» заявил глава Комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

- Если по статистике у нас около 5,4 миллиона жителей (по данным 2019 года), то по нашим оценкам, движению людей, всему остальному, мы получаем 7 миллионов постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре, - цитирует Чернейко «ДП».

По словам чиновника, цифра 7 миллионов получена по результатам исследования по технологии big data.

По данным Смольного, официально в городе на Неве числятся работающими и плательщиками налогов числятся около 3,1 миллиона человек. При этом данные, собранные Комитета по труду и занятости , показывают в реальности 4 миллиона трудящихся, из которых около 400 тысяч - иностранцы.

Кроме того, в Петербурге работают до 600 тысяч жителей Ленинградской области. При этом 120 тысяч петербуржцев ездят на работу в область.