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Общество27 октября 2021 12:22

Население Петербурга превысило семь миллионов человек по подсчетам Смольного

Об этом говорит исследование по технологии big data
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Население Петербурга достигло семи миллионов, если верить новым исследованиям.

Население Петербурга достигло семи миллионов, если верить новым исследованиям.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге в реальности живут уже более семи миллионов человек, а не 5,4 , как значится по официальным данным. Об этом на «Форуме стратегов 2021» заявил глава Комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

- Если по статистике у нас около 5,4 миллиона жителей (по данным 2019 года), то по нашим оценкам, движению людей, всему остальному, мы получаем 7 миллионов постоянного населения. И, поверьте, анализ, который делают коллеги из налоговой, больше склоняется к этой цифре, - цитирует Чернейко «ДП».

По словам чиновника, цифра 7 миллионов получена по результатам исследования по технологии big data.

По данным Смольного, официально в городе на Неве числятся работающими и плательщиками налогов числятся около 3,1 миллиона человек. При этом данные, собранные Комитета по труду и занятости , показывают в реальности 4 миллиона трудящихся, из которых около 400 тысяч - иностранцы.

Кроме того, в Петербурге работают до 600 тысяч жителей Ленинградской области. При этом 120 тысяч петербуржцев ездят на работу в область.

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