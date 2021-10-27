Испытано на себе: как я поставила имплантаты и что из этого вышло

Сегодня лечить зубы стало совсем не страшно и не больно. Фото: Артем КИЛЬКИН

СТРАХ ИЗ ПРОШЛОГО

То, что к сорока годам я осталась без нескольких зубов, в общем-то, неудивительно. В детстве я столкнулась с карательной провинциальной стоматологией, поэтому у меня определенно были проблемы с лечением зубов и решались они просто - удалением. Хотя по сравнению со сверстниками у меня все было еще не так плохо: вырвать пришлось всего три зуба - один с правой стороны и два с левой. С ними я рассталась лет семь назад. Да, уже тогда можно было на их место поставить имплантаты, ведь жевать стало сложнее, но мешал страх.

Однако сейчас я поняла: нужно действовать. Присматривалась к разным клиникам, узнавала, давно ли работают, какое оборудование, какие отзывы. В итоге мой выбор пал на стоматологическую клинику «Медгарант». Понравились грамотность и компетентность специалистов, с которыми приходилось общаться в процессе подготовки материалов. Подкупило и то, что в одной клинике можно было пройти все процедуры, которые необходимы для установки имплантатов, - не нужно никуда отдельно записываться и ездить.

ИЗ ЖУРНАЛИСТА - В ПАЦИЕНТЫ

Честно скажу, когда я оказалась в кресле стоматолога, из головы улетучилось все, что я успела узнать об имплантатах и о том, как их ставят. Зато снова вернулся страх.

- Давайте просто поговорим, - с улыбкой предложил доктор-ортопед после осмотра, и сразу стало спокойнее.

Врач рассказал, какие имплантаты и технологии установки существуют, чем они отличаются и кому подходят. Предупредил, что многое будет зависеть от строения костной ткани и других особенностей организма. Напомнил, что к имплантации нужно подготовиться: сделать панорамный снимок в трехмерном изображении и на его основе составить план лечения, сделать профессиональную чистку.

- А может, мост поставить? - робко поинтересовалась я.

- Если бы это было возможно, мы бы такой вариант предложили, но в вашем случае, увы, так сделать не получится, - сказал доктор и подробно объяснил почему. - Если сомневаетесь, можете взять паузу, подумать, проконсультироваться с другими врачами. Главное - это ваше спокойствие и настрой на работу. Вот это действительно важно.

Но я не стала откладывать и попросила назначить мне снимок, который и сделала тут же, в клинике.

Панорамный снимок зубов можно сделать здесь же, в клинике. Это очень удобно и экономит время. Фото: Артем КИЛЬКИН

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Перед визитом к имплантологу мне нужно было сделать чистку и вылечить кариес. Чистка нужна, чтобы убрать все возможные очаги инфекции и избежать проблем в процессе имплантации. Поскольку я аллергик и очень боюсь боли, для чистки выбрала аппарат AirFlow Prophylaxis Master. Это более дорогостоящая гигиеническая процедура по сравнению с другими, но она того стоит: ни боли, ни раздражения, ни ноющих потом десен - ничего этого не было.

Профессиональная чистка - обязательная процедура перед началом имплантации.

А вот кабинет стоматолога-терапевта удивил: зубы мне лечили… под микроскопом! Лично для меня это стало откровением: ты лежишь в удобном кресле, а врач находится сзади и смотрит в окуляр, видя зуб в мельчайших подробностях. Даже я его видела, потому что изображение выводилось на экран. Впервые в жизни в кабинете у стоматолога мне было не страшно, а интересно!

Вот так выглядит лечение зубов под микроскопом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Планируя визит к имплантологу и почитав отзывы, я выбрала доктора Илью Александровича Махлина, вместе с которым мы должны были составить план лечения. После изучения снимка доктор сказал, что требуется костная пластика. Я слышала, что чем дольше нет зуба, тем тоньше становится кость на этом месте и ставить туда имплантат проблематично, но не думала, что меня это коснется. Я всего-то семь лет тянула! Оказалось, этого достаточно, чтобы кость уменьшилась. А еще мне пришлось делать вестибулопластику: из-за анатомического строения моя десна оказалась слишком узкой и ее нужно было нарастить.

Илья Александрович ответил на все волнующие меня вопросы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, если бы вы обратились раньше, количество процедур и расходы на лечение были бы меньше. Мы всегда говорим пациентам, что если внимательно следить за здоровьем зубов, приходить на регулярные профосмотры, делать чистку и вовремя лечить зубы, расходы на стоматолога можно значительно сократить. Вылечить кариес гораздо проще и дешевле, чем ставить имплантат, - сказал мне Илья Александрович.

Увы, я этому внимания уделяла мало, поэтому придется потерпеть.

ОПЕРАЦИЯ «ИМПЛАНТАЦИЯ»

Спустя пару недель наконец назначили дату установки имплантатов. Посоветовавшись с врачом, я решила ставить их одновременно на обе стороны. Это получалось менее травматично и экономило время, потому что не нужно ждать, пока заживет одна сторона, а потом вторая. Мне предлагали на выбор разные имплантаты - ANKYLOS (Германия), ASTRATECH (Швеция), SuperLine (Корея) и NobelBiocare, (Швеция). Я хорошо изучила разные системы и остановилась на шведской. Именно этот производитель понравился мне своей репутацией, хорошими отзывами, характеристиками и пожизненной гарантией на имплантат.

Ну все, наступил час икс. И тут… я вдруг поняла, что от волнения не могу спокойно сидеть в кресле. Помогло неожиданное решение: мне выдали игрушку-антистресс, которую я могла мять и вертеть в руках, отвлекаясь от неприятных мыслей.

Антистресс-игрушка в руках во время процедуры действительно снимает напряжение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не скажу, что я вообще ничего не почувствовала во время операций по установке имплантата и пластике десны, - было неприятно. Иногда мне казалось, что даже больно, но это, скорее всего, от нервов. Позже, когда анестезия отошла, челюсть немного поболела, пришлось принять обезболивающее. Ну и самое главное неудобство - это еда. Есть приходилось только что-нибудь протертое и не горячее. Но это только первые недели, потом было проще - оставалось ждать, когда имплантаты приживутся. А на это мне отвели минимум три месяца, предупредив, что может пройти и полгода.

ЦЕНА ВОПРОСА

В своей статье я ни разу не написала о ценах и о том, во сколько мне обошлась установка имплантатов, а ведь именно стоимость услуг многих интересует в первую очередь. Отвечаю: никто и никогда заранее не скажет вам точную сумму. И для каждого пациента она разная. Окончательная стоимость имплантации зависит от того, насколько вы следите за зубами: нужно ли будет лечить кариес и много ли больных зубов. Необходимость костной пластики тоже увеличивает не только чек, но и время. Придется ждать, пока костная ткань приживется. И, конечно, имеет значение цена самого имплантата, ведь она тоже бывает разная.

И НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ

Сейчас, когда основная часть моего стоматологического пути пройдена, я точно могу сказать: это не так легко, местами больно и не быстро. Но главное, что самый сложный, как мне кажется, этап пройден! Совсем скоро я смогу широко улыбаться, чувствовать себя раскрепощеннее и не переживать за свою мимику. Ну и, конечно, за то, что отсутствие зубов скажется на моем внешнем виде. Да, если бы я не затягивала с лечением, все обошлось бы намного дешевле и менее травматично. Не пришлось бы наращивать костную ткань и ждать, пока она сформируется, а это экономия бюджета и времени. Ну а тем, кто только планирует имплантацию, дам совет: неукоснительно следуйте рекомендациям стоматолога, даже если они кажутся излишними. Доктору виднее, как реагирует ваш организм на все манипуляции. И, наконец, стоит набраться терпения и идти к своей цели. Даже когда больно, надоест есть пюре и кашу, помните: все это пройдет. Зато потом вы скажете себе спасибо!

За время лечения со специалистами клиники у меня сложились практически дружеские отношения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди меня ждет завершающий этап - установка формирователя десны и коронок. Кажется, это самое простое и приятное, ведь наконец можно будет полноценно жевать и улыбаться. Ну а как это будет на самом деле - расскажу в следующий раз.