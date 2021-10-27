Что известно о продаже алкоголя в нерабочие дни в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии локдауна в Санкт-Петербурге, который придется на 30 октября - 7 ноября 2021 года, появились слухи, что в городе закроют все винные магазины. «Комсомолка» выяснила в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, как будут работать алкогольные магазины в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Санкт-Петербурге.

- Постановление № 121, где прописаны все аспекты новых ограничений, устанавливает, что работать во время локдауна могут магазины, где не менее 30 % товаров – продовольствие или товары первой необходимости, - пояснили в ведомстве. – Поэтому постановление № 121 не запрещает и не ограничивает работу алкомаркетов – в отличие от Москвы, где работать с 30 октября по 7 ноября могут только магазины с товарами первой необходимости.

Но и тем магазинчикам, где алкоголь составляет 100 % ассортимента, а еды и товаров первой необходимости нет вовсе, беспокоиться не о чем – спиртное, как нам дополнительно сообщили в комитете, относится к категории продовольствия, так что они также будут работать все длинные ноябрьские выходные.

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно разбиралась в том, как будет жить и работать Петербург во время мини-локдауна, который наступит уже в эту субботу, 30 октября. Сценарий, очевидно, будет жестким – а все для того, чтобы у горожан не было соблазна лишний раз покидать свои квартиры.