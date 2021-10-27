Шанс для «императрицы»: Елизавета Туктамышева вошла в предварительный состав российской сборной по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Елизавета Туктамышева не могла попасть на олимпиаду 10 лет подряд. Фото: Instagram

ПУТЬ ДЛИНОЙ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Совсем недавно закончилась Олимпиада в Токио, а на носу уже следующая – в Пекине. В этом году там разыграют 109 комплектов медалей – на семь больше, чем в прошлый раз. Это увеличивает шансы делегации из Петербурга.

Пока Северная столица планирует отправить в Пекин 53 спортсменов, но все решат российские и международные соревнования в декабре и январе.

- Надеюсь, что мы отправим больше 30 атлетов, - рассказал председатель комитета по физической культуры и спорта в Петербурге Антон Шантырь.

Долгожданный шанс отправиться на свою первую Олимпиаду появился у фигуристки Елизаветы Туктамышевой. 24-летняя спортсменка вошла в состав сборной по фигурному одиночному катанию. Девушка добивалась этого десять лет!

В 2010 году, на Играх в Ванкувере, Туктамышева еще не подходила по возрасту, тогда ей было 14 лет, не хватило всего лишь года. На домашние игры в Сочи «Императрица» тоже не поехала. А все потому что не смогла победить на Чемпионате России: в тот год блистали ее соперницы Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. А Евгении Медведевой Туктамышева уступила место в сборной перед отборочными в Пхенчхан.

Череда неудач не сломили фигуристку, а даже раззадорили. Спортсменка заявляла, чтобы отправить в Пекин, ей необходимо выучить четверной тулуп. На тренировках она уже блестяще выполняет этот трюк. Но сперва нужно показать себя на Чемпионате России 26 декабря.

Среди кандидатов на участие в Олимпиаде и другие фигуристы из Петербурга: Софья Самодурова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Андрей Мозалев, а также дуэты в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В этом году на олимпиаде разыграют 109 комплектов наград. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАДЕЖДЫ НА КЕРЛИНГИСТОК

Путевка в Пекин есть и у восьми керлингистов. Петербургская сборная взяла серебро на Чемпионате мира. На олимпиаду точно отправятся Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, еще четверо запасных - Вера Телюкова, Алексей Тимофеев, Валерий Климов, Артур Ражабов. Два спортсмена ждут соревнований в декабре.

Большие надежды возлагают на женщин: ожидают, что именно они принесут городу золотые медали.

- Мужчины будут бороться, но мы понимаем, что сейчас они четвертые-пятые в мире. Правда, Олимпиада — это что-то особенное. Может произойти, что угодно. Если Алексей Тимофеев и Анна Сидорова получат путевку на Игры, то в паре однозначно будут бороться за медаль. Это капитаны мужской и женской сборной, очень опытные спортсмены, - рассказал Игорь Минин, президент Федерации керлинга Санкт-Петербурга.

Керленгистки из Петербурга имеют большой шанс на победу в олимпиаде. Фото: instagram.com/alinakovaleva18

Биатлон представят на соревнованиях лыжники: опытный Максим Цветков, чемпион мира 2017 года и юный спортсмен Василий Томшин. Отборочные соревнования для них пройдут в конце ноября на кубке мира в шведском Эстерсунде.

К слову, окончательный список петербургской делегации в Пекине будет понятен в январе 2022 года, прямо перед соревнованиями.