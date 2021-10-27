Успей купить: в новостройке неподалеку от Гатчины остались последние квартиры

В новостройке неподалеку от Гатчины остались последние квартиры. Фото: Сергей Векшинский.

Семейный камерный дом «Белый сад» на 8 этажей с 270 квартирами был сдан в 2020 году после того, как за достройку здания (до этого его безуспешно пытались возвести две компании – прим.ред.) взялась СК «ЛенРусСтрой». Застройщик применил тот подход к строительству многоквартирного дома, которого придерживается со дня своего основания - комплексное освоение территорий. Придомовая территория была облагорожена и озеленена, установлены детские и спортивные площадки, организованы прогулочные зоны отдыха. Строители специально не стали закрывать двор, чтобы дом не стал искусственным образованием в уютном пространстве поселка.

Фото: Сергей Векшинский.

Рядом с домом есть все необходимое для комфортной жизни. Детские сады и школы, в том числе и музыкальная, спортивный комплекс, культурный центр и поликлиника - все это находятся максимум в 5 минутах ходьбы от комплекса. Так же рядом расположены торговые сети, кофейни, небольшие магазины. Остановки общественного транспорта в трехстах метрах от парадной. До метро Московская – 30 минут, до Гатчины – 5 минут. Особенностью и преимуществом дома стала своя котельная, которая расположена на крыше дома - она позволяет жильцам обходиться без плановых отключений горячей воды летом и не переплачивать за отопление и горячую воду.

Фото: Сергей Векшинский.

Сейчас для продажи в доме остались последние квартиры и у тех, кто ценит удобство и уют, еще есть возможность приобрести комфортное жилье в перспективном месте. Когда столицей Ленинградской области стала Гатчина, интерес к недвижимости в этом районе заметно вырос. Тем более решить квартирный вопрос сейчас можно очень удачно: компания «ЛенРусСтрой» предлагает ряд удобных условий ипотеки и рассрочки для приобретения квартир в ЖК «Белый сад».