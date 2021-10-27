Я не Рафаэль: Автор «Сикстинской мадонны» в парадной Петербурга рассказал правду о картине

Чтобы полюбоваться шедевром, в парадную на канале Грибоедова приходят десятки зевак. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ничем неприметная парадная на набережной канала Грибоедова, 144 в Санкт-Петербурге неожиданно стала «филиалом» дрезденской галереи старых мастеров - и там и там теперь можно полюбоваться «Сикстинской мадонной» Рафаэля. Но если в Германии находится подлинник шедевра, то в Северной столице копия, но какая! После того, как один из фотографов выложил у себя на страничке в Инстаграм снимок из уютной зеленой парадной, жители Культурной столицы негласно признали петербургскую версию «мадонны» уникальным творением.

«Комсомолка» решила найти и лично познакомиться с автором картины, восхитившей ценителей прекрасного. Им оказался местный архитектор Владимир Горбунов, который живет и работает в этой же парадной с 2010 года. А сейчас будет разочарование года: картину эту он не рисовал!

- Я нашел картину в Интернете, распечатал на холсте... - улыбается Владимир.

Настоящая парадная жителя Культурной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отказываясь поверить в сказанное, переспрашиваем: «Вы ничего не рисовали?»

- Ну, я ж не Рафаэль, - заговорил словами из песни Филиппа Киркорова наш герой, - чтобы так писать. Я сделал эскиз и проект рамки. Рабочие все сколотили. Сверху картины немного еще от себя добавил: сделал арку и дорисовал там облака.

Дальше - больше. Оказывается, картина эта появилась в парадной на Грибоедова не «на днях», как сообщали в пабликах, а год назад. Горбунов посвятил ее любимой жене.

Владимир Горбунов, оказывается, не рисовал картину, а распечатал ее на холсте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Как-то все спонтанно получилось, не специально, - объясняет Владимир. - В прошлом году в апреле было 500 лет со дня смерти Рафаэля. Ну, я подумал, почему бы не сделать у нас на этаже подобие окна, поэтому и выбрал «Сикстинскую мадонну». А там еще в ноябре, когда картина уже была готова, супруга праздновала день рождения, так я пошутил, говорю ей: сделал тебе подарок.

Обошелся, кстати, презент для жены и жителей парадной, недешево - на все про все у Владимира Владимировича Горбунова ушло почти 40 тысяч рублей, и никто кроме него на эту красоту не скидывался.