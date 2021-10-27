Лучшие стоматологии Санкт-Петербурга: Рейтинг частных клиник 2021 года

Лучшие частные стоматологии Санкт-Петербурга 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге великое множество стоматологических кабинетов. Но при выборе, куда пойти лечить зубы, либо делать чистку и отбеливание, мы всегда ориентируемся на качество, цены, уровень сервиса и квалификацию врачей. Экспертный журнал о стоматологии Startsmile назвал лучшие стоматологии Санкт-Петербурга 2021 года, которые попали также в список лучших по всей России. Публикуем рейтинг частных клиник города.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

1. Сеть стоматологических клиник "Меди", Невский проспект, 82 (7-е место в рейтинге по стране)

2. Клиника семейной стоматологии "МедГаран", Бадаева, 6/1 (9-е место в рейтинге по стране)

3. Стоматология DLclinic, Большой проспект П.С., 9 (10-е место в рейтинге по стране)

4. Сеть стоматологических клиник "Райден", Ленинский проспект, 116 (15-е место в рейтинге по стране)

5. Галерея улыбок, Красуцкого, 3/2 (16-е место в рейтинге по стране)

6. Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых "Вероника", Савушкина, 8/2 (19-е место в рейтинге по стране)

7. Клиника эстетической ортодонтии "Конфиденция", Чайковского, 5/10 (29-е место в рейтинге по стране)

8. Стоматологический Центр Города Primed, Невский проспект, 130 (34-е место в рейтинге по стране)

9. Стоматология "Доктор Дент", Литейный проспект, 24 (37-е место в рейтинге по стране)