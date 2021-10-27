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27 октября 2021 20:08

«Зятя и дочку пытали. А внука задушили, чтобы не кричал»: Тесть убитого банкира Яхонтова рассказал, почему бывший компаньон уничтожил всю его семью

По словам родственника, убийце удалось преодолеть двойную охрану только благодаря тому, что жертвы его знали
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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Бизнесмену отомстили убийством Фото: скрин видео

Бизнесмену отомстили убийством Фото: скрин видео

Полицейские поймали подозреваемого в убийстве всей семьи банкира Михаила Яхонтова. Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка», его 39-летней жены Антонины и 8-летнего сына нашли в квартире в элитном доме на улице Мосфильмовской. Убийца сумел проникнуть сквозь два поста охраны, но не смог преодолеть камеры наблюдения незамеченным. По предварительной информации, подозреваемый – бывший компаньон Михаила Андрей С.

Яхонтова обвиняли в хищении 8 миллиардов рублей. По одной из версий, банкротство и хищения и могли стать причиной убийства. Об этом «КП-Петербург» рассказал отец убитой жены банкира, живущий в Смоленске.

«ЗЯТЬ ГОВОРИЛ, ЧТО ЕГО ПОДСТАВИЛИ»

- Моя дочь Тома познакомилась с Михаилом тут в Смоленске, - рассказал «КП-Петербург» отец Тамары Юрий. - Он был тут топ-менеджером, курировал филиал банка в Смоленске. Она была обычной работницей, проявляла большие способности перед ним. В двух институтах параллельно училась и подавала большие надежды. Поэтому он ее заметил, расхваливал, а потом женился на ней при большой разнице в возрасте. У него была до этого своя семья и ребенок. Он развелся. Седина в бороду, бес в ребро. Ее же привлекло его положение, его успех. Он, разумеется, был богатый человек. Ему же приписывают несколько миллиардов рублей.

Тесть убитого банкира помнит весь судебный процесс над Яхонтовым. Он не раз интересовался у зятя и дочери – крал ли тот деньги.

- Он очень долго был под следствием, и это засчиталось потом временем пребывания в тюрьме, - вздыхает тесть банкира. – Он и моя дочь говорили, что его подставили. И мы в это верили. Там председатель банка с крупной суммой сбежал заграницу, и был объявлен в розыск. Мой зять все валил на этого беглеца. Я же сам думаю, что тут какая-то афера была.

Коммерсанта и семью убили в московской квартире Фото: СКР

Коммерсанта и семью убили в московской квартире Фото: СКР

«СЕМЬЯ ЗНАЛА УБИЙЦУ И САМА ОТКРЫЛА ДВЕРЬ»

Тесть убитого банкира сразу предположил, что семья знала своего убийцу. Иначе ему было трудно проникнуть к ним домой.

- Территория у них охраняемая, - делится отец Тамары. - Нужно было оформлять пропуск. Дочь звонила на охрану, когда я приезжал, чтобы они оформляли документы. Это все нужно было только для того, чтобы проехать на территорию. Дальше там камеры видеонаблюдения на первом этаже. И в самом доме еще вторая охрана. У них же была трехкомнатная квартира на 29 этаже. Пустили убийцу, возможно, потому что знали человека. Это акт отмщения был, я считаю.

При этом сама семья перед убийством, судя по всему, не получала никаких угроз.

- За несколько дней до убийства мы с дочкой разговаривали, - вспоминает отец Тамары. - Она ни на что не жаловалась. Все было хорошо. Никакого беспокойства в ее голосе я не заметил. Она заботу проявляла, спрашивала о моем самочувствии. Желала прожить мне еще десяток лет, мне же уже 82 года.

«ВНУКА УБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ПРОСИЛ ПОМОЩИ»

Жестокость, с которой было совершенно убийство, поразило тестя банкира.

- Ужасно это и жестоко. Такие случаи вспоминаешь из фашистских времен, чтобы вот так семью вырезать. Это редчайший случай жестокости, - негодует Юрий. - Внуку в декабре исполнилось бы 9 лет. Он очень успешно занимался музыкой, играл на гитаре, владел компьютером хорошо. Никому плохого не делал.

Тесть банкира, когда произошло убийство, сразу понял, что в семье что-то произошло.

- Ни зять, ни моя дочь, ни внук не отвечали на звонки, - продолжает Юрий. - Мой зять был крупный, он сопротивлялся. Его в коридоре прямо зарезали. Он валялся в собственной крови. Ножом дочь кололи. Их пытали, видимо. Внучок кричал сильно, звал на помощь. Его по шее сильно ударили - 8-летнего ребенка. Говорят, еще душили.

Сейчас отец Тамары хочет высшей меры наказания для убийцы семьи.

- Это такое облегчение, что его поймали, - вздыхает Юрий. – Компаньоны эти что-то поделили, но совершать такое… Мне кажется, в народе созрело уже давно, что за такое – только расстрел. Давно бродит в народе такая мысль. Потому что сейчас его посадят, кормить будут, еще культурную программу составляют в колонии…

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