«Зятя и дочку пытали. А внука задушили, чтобы не кричал»: Тесть убитого банкира Яхонтова рассказал, почему бывший компаньон уничтожил всю его семью

Бизнесмену отомстили убийством Фото: скрин видео

Полицейские поймали подозреваемого в убийстве всей семьи банкира Михаила Яхонтова. Тела 57-летнего бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка», его 39-летней жены Антонины и 8-летнего сына нашли в квартире в элитном доме на улице Мосфильмовской. Убийца сумел проникнуть сквозь два поста охраны, но не смог преодолеть камеры наблюдения незамеченным. По предварительной информации, подозреваемый – бывший компаньон Михаила Андрей С.

Яхонтова обвиняли в хищении 8 миллиардов рублей. По одной из версий, банкротство и хищения и могли стать причиной убийства. Об этом «КП-Петербург» рассказал отец убитой жены банкира, живущий в Смоленске.

«ЗЯТЬ ГОВОРИЛ, ЧТО ЕГО ПОДСТАВИЛИ»

- Моя дочь Тома познакомилась с Михаилом тут в Смоленске, - рассказал «КП-Петербург» отец Тамары Юрий. - Он был тут топ-менеджером, курировал филиал банка в Смоленске. Она была обычной работницей, проявляла большие способности перед ним. В двух институтах параллельно училась и подавала большие надежды. Поэтому он ее заметил, расхваливал, а потом женился на ней при большой разнице в возрасте. У него была до этого своя семья и ребенок. Он развелся. Седина в бороду, бес в ребро. Ее же привлекло его положение, его успех. Он, разумеется, был богатый человек. Ему же приписывают несколько миллиардов рублей.

Тесть убитого банкира помнит весь судебный процесс над Яхонтовым. Он не раз интересовался у зятя и дочери – крал ли тот деньги.

- Он очень долго был под следствием, и это засчиталось потом временем пребывания в тюрьме, - вздыхает тесть банкира. – Он и моя дочь говорили, что его подставили. И мы в это верили. Там председатель банка с крупной суммой сбежал заграницу, и был объявлен в розыск. Мой зять все валил на этого беглеца. Я же сам думаю, что тут какая-то афера была.

Коммерсанта и семью убили в московской квартире Фото: СКР

«СЕМЬЯ ЗНАЛА УБИЙЦУ И САМА ОТКРЫЛА ДВЕРЬ»

Тесть убитого банкира сразу предположил, что семья знала своего убийцу. Иначе ему было трудно проникнуть к ним домой.

- Территория у них охраняемая, - делится отец Тамары. - Нужно было оформлять пропуск. Дочь звонила на охрану, когда я приезжал, чтобы они оформляли документы. Это все нужно было только для того, чтобы проехать на территорию. Дальше там камеры видеонаблюдения на первом этаже. И в самом доме еще вторая охрана. У них же была трехкомнатная квартира на 29 этаже. Пустили убийцу, возможно, потому что знали человека. Это акт отмщения был, я считаю.

При этом сама семья перед убийством, судя по всему, не получала никаких угроз.

- За несколько дней до убийства мы с дочкой разговаривали, - вспоминает отец Тамары. - Она ни на что не жаловалась. Все было хорошо. Никакого беспокойства в ее голосе я не заметил. Она заботу проявляла, спрашивала о моем самочувствии. Желала прожить мне еще десяток лет, мне же уже 82 года.

«ВНУКА УБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ПРОСИЛ ПОМОЩИ»

Жестокость, с которой было совершенно убийство, поразило тестя банкира.

- Ужасно это и жестоко. Такие случаи вспоминаешь из фашистских времен, чтобы вот так семью вырезать. Это редчайший случай жестокости, - негодует Юрий. - Внуку в декабре исполнилось бы 9 лет. Он очень успешно занимался музыкой, играл на гитаре, владел компьютером хорошо. Никому плохого не делал.

Тесть банкира, когда произошло убийство, сразу понял, что в семье что-то произошло.

- Ни зять, ни моя дочь, ни внук не отвечали на звонки, - продолжает Юрий. - Мой зять был крупный, он сопротивлялся. Его в коридоре прямо зарезали. Он валялся в собственной крови. Ножом дочь кололи. Их пытали, видимо. Внучок кричал сильно, звал на помощь. Его по шее сильно ударили - 8-летнего ребенка. Говорят, еще душили.

Сейчас отец Тамары хочет высшей меры наказания для убийцы семьи.

- Это такое облегчение, что его поймали, - вздыхает Юрий. – Компаньоны эти что-то поделили, но совершать такое… Мне кажется, в народе созрело уже давно, что за такое – только расстрел. Давно бродит в народе такая мысль. Потому что сейчас его посадят, кормить будут, еще культурную программу составляют в колонии…

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