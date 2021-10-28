Есть пострадавшие: Два трамвая столкнулись в Петербурге

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице. vk.com/spb_today

Несколько человек пострадали при столкновении двух трамваев в Петербурге. ДТП произошло утром в четверг, 28 октября, во Фрунзенском районе города. По данным «Горэлектротранса», два попутных вагона столкнулись на остановке на Бухарестской улице, перед перекрестком с проспектом Славы.

- В 9:50 один трамвай задел другой, обстоятельства выясняются. Оперативные службы на месте. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, по предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах. На месте работает комиссия «Горэлектротранса» под личным руководством директора предприятия Дениса Минкина, - сообщает пресс-служба перевозчика.

При столкновении пострадали несколько человек. Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, на месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, спасатели и полиция.

- К ликвидации последствий ДТП привлечено от МЧС: три единицы техники и 13 человек личного состава, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Движение трамваев на участке временно приостановлено, схема следования маршрутов изменена.

- Трассы трамвайных маршрутов №№ 25, 43, 45, 49 временно изменены из-за ДТП на Бухарестской улице, - сообщает Комитет по транспорту. - Причину случая будет выяснять специальная комиссия. «Горэлектротранс» заинтересован в оперативном и предметном расследовании обстоятельств ДТП.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать резкое ухудшение здоровья у одного из вагоновожатых.

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По данным Комитета по здравоохранению Петербурга, пострадали 16 пассажиров.

- В результате ЧП пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары. Два человека - в Мариинскую больницу, по семь - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в больницу 26, - сообщает пресс-служба ведомства.

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