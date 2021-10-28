Смертельная игра: Как в России работает сатанинский культ, члены которого совершают ритуальные убийства

Тем, кто пройдет весь путь, обещают бессмертие в подарок ФОТО: соцсети

В августе 2021 году многих потрясла чудовищная история пары сатанистов, которые, по версии следствия, совершили сразу два ритуальных убийства в лесах Карелии и Ленинградской области. Ярые служители дьяволу были и до них. Например, в 2018 году 15-летний подросток-сатанист поджег Успенскую церковь в Кондопоге. Но пока одни сидят в СИЗО, а от других отрекаются родители, поклонников сатаны становится все больше, а их преступления все серьезней. Чтобы разобраться в проблеме, мы попытались внедриться в секту сатанистов и понять, кто они такие и кто ими управляет.

ОТ «ОРДЕНА ДЕВЯТИ УГЛОВ» ШАРАХАЮТСЯ ДАЖЕ САТАНИСТЫ

«Освежеванную коровью голову подбросили к дверям многоэтажки», «Мать двоих детей и ее муж-сатанист попались на ритуальных убийствах», «Готы поиграли в сатанистов и съели школьницу» - вот, что выходит в поиске Интернета при наборе слова «сатанизм». И все эти «заслуги» приписываются так называемому «Ордену девяти углов»...

Девушка на фото стала убийцей, вступив в таинственный орден ФОТО: соцсети

Что это за секта, оказалось не так-то просто выяснить. Дело в том, что официально никакой «церкви» у них не существует, и почти все общение сатанистов происходит в соцсетях с фейковых аккаунтов - раскрывать свои настоящие имена многие не решаются. Так поступили и мы. Поначалу в тайных чатах к нам отнеслись с подозрением, тем более, что мы практически стали расспрашивать про сам Орден.

- Советуем забыть про это, на днях их признали экстремистами за то, что идут наперекор системе, - ответил нам адепт сатанизма по имени Артур.

- Что же они такого делают страшного?

- Сама суть их ордена странная и глупая. Мы против насилия, а они очень даже за, - с охотой начал объяснять Артур. - Эти жертв приносят, кровь проливают ради сатаны.

Оскорбившийся нашим любопытством Артур тут же поспешил заблокировать нас в соцсетях. Что ж, и любители дьявола встречаются с тонкой душевной организацией...

Пара сатанистов из Москвы подозревается в убийстве во время жертвоприношения ФОТО: соцсети

«КТО НЕ С НАМИ – СЛАБЫЕ И НИКЧЕМНЫЕ»

Идем дальше. Как оказалось, внутри сатанинского движения глубокий раскол, идет негласная война. В буквальном смысле не на жизнь, а на смерть. Дело в том, что существуют две крупные ветви сатанизма, идеи которых во многом не сходятся - это «Путь левой руки» и «Путь правой руки». Своеобразное деление на умеренный и радикальный сатанизм. К «Правому пути» относится известный человеческими жертвоприношениями «Орден девяти углов», его еще называют «Храм крови» (ONA).

Только вот в самом Ордене все покрыто мраком. У них нет каких-то точек сбора, нет даже своих сообществ или руководителей. Каждый сам себе тихонько верит и выполняет задания, порученные Орденом. Только и заданий этих нигде не найти, все скрыто за семью замками. Но благодаря нашим постоянным расспросам о «Храме крови» в разных чатах нашелся человек, готовый поделиться своими знаниями.

Реальной жертвой сатанистов стала молодая девушка ФОТО: соцсети

- Левый сатанизм, по сравнению с ONA - это просто детский лепет, - заявил нам мужчина под ником Егор Черный. - Мы («Орден девяти углов») живем с идеями национализма, мы принимаем к себе всех, кто этого действительно хочет. А вот те, кто не хочет - люди слабые и никчемные, как и «левые». Я тебе подробно расскажу про все ритуалы и стадии, когда ты уже решишься встать на этот путь и начнешь подготовку.

«УБИЙСТВО КРОЛИКОВ – НАЧАЛО СЛУЖЕНИЯ»

«Правые» сатанисты кичатся, что попасть в «Орден» может не каждый. Для этого нужно пройти отбор. И его последователи сами выдумывают правила этой суровой игры. И что самое странное – никакого отношения к мистике и оккультизму они не имеют. Просто блажь заигравшихся в ролевую игру взрослых «детей».

И первое условие… хорошая физическая подготовка! От мужчин, например, требуется пройти 51 километр по холмистой местности, неся багаж весом от 14 кило - на все про все дается 7 часов. Для женщин это 44 км с нагрузкой 7 кг.

Все общение членов ордена ведется через соцсети и фейковые страницы ФОТО: соцсети

- Ты должен сам ставить себе препятствия и преодолевать их, чтобы обрести успех, - пояснил мне мой новый «наставник».

В самой сатанинской «библии» написано, что помочь в достижении цели могут такие методы как шок, испытания, ордалии, пытки разума, души и тела. И марш-бросок в 44 километра – та еще пытка души и тела…

И для чего все это сатанистам? Сами члены «Ордена» уверены, что их конечная цель (только не смейтесь)… бессмертие!

Дальше все начинает попахивать радикальной сектой…

- Первый этап - своеобразное сатанинское крещение. Сначала нужно приобрести хороший нож, который потом станет личным магическим артефактом и символом. Используя и жертвуя свою кровь, нужно произнести клятву преданности, - на полном серьезе говорит Егор. - Дальше необходимо в одиночестве в лесу возле любого водоема провести ритуал.

Ритуал должен быть связан с принесением в жертву самостоятельно пойманного животного. Наверное, для этого физическая подготовка и нужна - попробуй побегай по лесу с ножом за зайцем. Судя по всему, в эту дикость и поверили петербургские «сатанисты-убийцы», которые принесли в жертву двух людей.

Отличаются сатанисты и своей неприязнью к церквям ФОТО: соцсети

БЕЗ ИНТИМА НЕТ МАГИИ

Дальше – хуже. Бред сектантов начинает набирать еще более психопатический оборот, где конечная цель - самоубийство или убийство.

Для следующей ступени, по словам нашего «куратора», требуется не только кролик, но и партнер, с которым ты будешь в плотных отношениях. Без интима, по его версии, магия не строится. Только вот в чем загвоздка, за прохождением всех этапов никто не следит. Или все же следит…

- Никому ничего доказывать не нужно, только себе самому. Нужно проявить свой темный потенциал, решение присоединиться к «Ордену» - это и есть его доказательство, - продолжает почетный «орденоносец». - Дальше нужно искать информацию самому и если темный потенциал действительно силен, она сама тебя найдет.

В общем, ходи себе сам да убивай кроликов, так тебя точно заметят. Только одними кроликами не обойтись.

От членов ордена требуется хорошая физическая подготовка ФОТО: соцсети

Выше ранг - другие жертвы, в том числе ты сам.

- Есть более легкий путь, по крайней мере, я о таком слышал - это принцип добровольной жертвы, так сказать. Нужно просто стать жертвой во время ритуала, тогда ты вроде тоже должен обрести бессмертие, - монолог Егора становится все фантастичнее и страшнее.

УБИЙСТВО – КАК ЦЕЛЬ «ИГРЫ»

На форумах сатанисты «Ордена» всерьез рассуждают об убийствах и даже дают четкие инструкции, как проводить обряды с жертвой.

- Выбирается человек методом жеребьевки или по велению главной жрицы, если такая среди них есть. Свою последнюю ночь жертва проводит в закрытом помещении, но сразу с несколькими сатанистками или сатанистами. Это возможность оторваться напоследок. Уже на рассвете жертву ведут в круг - место в лесу, окруженное камнями, - рассказывают сатанисты в пабликах. - Главный центральный камень покрывается черной тканью, на него и ложится обнаженная жертва.

В совершении большинства ритуалов требуется пара, так, по мнению сатанистов, энергия усиливается ФОТО: соцсети

Описание будто вырвано из фильма ужасов, но на деле является реальной инструкцией. Сатанисты, убившие двух человек в Петербурге и Карелии, оказались как раз из того самого «Ордена девяти углов».

Судя по всему, этим сумасшедшим указаниям они и следовали. И конечной целью в сатанинском культе стало расправа над мужчиной и женщиной, которую они провели в лесу во время обряда.

Сейчас им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Но других сподвижников сектантского культа это не останавливает…

Первым этап пути сатаниста - капля собственной крови, последняя - жестокое убийство ФОТО: соцсети

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт по религиозным культам Александр НЕВЕЕВ: «Орден девяти углов» - самая опасная секта сатанистов»

- Английский «Орден девяти углов» - глубоко законспирированная организация, которую непонятно кто создал и зачем. Она активно действует в Сети через огромное количество сообществ, при этом трудно отследить, кто их создал и кто ими управляет. Опасность в том, что там не просто сатанизм, но еще и неонацизм. Идея того, что кто-то настоящий сатанист, а кто-то нет, там очень активно используется. Это сообщество рекомендует человеческие жертвоприношения. С их точки зрения, это не просто поклонение дьяволу, а способ употребить энергию жертвы. К слову, символику «девяти углов» использовал мальчик, который сжег уникальный храм в Кондопоге. Он тоже заразился идеями в Интернете и распространял символику этого ордена. Сейчас этот орден наиболее организованная сила, которая вербует адептов и использует их. Эти люди опасны тем, что у них уже есть попытки совершения терактов, они и детскую порнографию распространяют. Скорее всего, мы еще столкнемся с ними.

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