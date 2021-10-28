Спикер ЗакСа заявил, что карантинные ограничения могут сохраниться в Петербурге до Нового года и Рождества

Ограничения могут сохранить и на новогодние праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезные карантинные меры могут сохраниться в Петербурге не только на локдаун, но и на более продолжительное время. По словам спикера городского Заксобрания Александра Бельского, если ситуация потребует, то их продлят до Нового года или даже Рождества.

- Мы не можем ставить систему здравоохранения под удар. А если она не выдержит? Нельзя исключать, что ограничения сохранятся. История будет как в прошлый Новый год и рождественские праздники, если ситуация не улучшится. А мы пока не можем это предсказать, есть много факторов, в том числе уровень вакцинации,- заявил Бельский в разговоре с представителями СМИ, на котором была и главный редактор «КП-Петербург» Ирина Жеглова.

Причиной нового подъема заболеваемости может стать наплыв туристов в город во время локдауна. Несмотря на то, что власти минимизировали возможность развлечений, гостиницы в городе отмечают рост числа бронирований номеров. А билеты в Петербург раскуплены практически подчистую. При этом, по словам спикера ЗакСа, город не может закрыться как Крым, например, и ограничить приезд туристов из других регионов.

- Надо понимать, что не существует никакого лекарства от коронавируса. Люди должны прививаться и ревакцинироваться. Но есть же и антиковидники. Вот Норвегия, другие страны, которые привили 90% населения. Там сейчас заболеваемость полтора землекопа. Все честно, чудес не бывает, - отметил Александр Бельский.