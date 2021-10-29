Елизавета Боярская на премьере «Седьмой симфонии»: «Репетициями замучила всю семью, даже папу подключила»

Одна из героинь сериала «Седьмая симфония» - Елизавета Боярская. Фото: Артем КИЛЬКИН

Премьера долгожданного многосерийного сериала «Седьмая симфония» прошла в Санкт-Петербурге. Показ не смогли пропустить ни создатели, ни актеры. По красной ковровой дорожке прошлись режиссер картины Александр Котт, продюсеры Александр Роднянский, Сергей Мелькумов и Алексей Гуськов, который к тому же является главным героем и идейным вдохновителем «Седьмой симфонии». Именно он предложил экранизировать эту историю… Историю про то, как в блокадном Ленинграде 1942 года в нечеловеческих условиях собрали оркестр и исполнили Седьмую симфонию Шостаковича.

Премьерный показ сериала «Седьмая симфония» на «Ленфильме». Фото: Артем КИЛЬКИН

- Леша Гуськов взял меня в плен! – выдал сходу режиссер сериала «Седьмая симфония» Александр Котт. – Рад, что именно мы сняли это кино. Все мы знаем Шостаковича, его музыку, но написать – это одно, а вот исполнить двойным составом в блокадном Ленинграде – это подвиг! Про дирижера Карла Элиасберга мало кто знает, и наша главная задача была рассказать именно о нем.

Алексей Гуськов - продюсер картины и исполнительной главной роли в одном лице. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы снять эту картину, съемочная группа проделала огромный путь. Для этого они консультировались не только с историками, которые хорошо знают то время и те события. Удалось поговорить даже с племянницей великого дирижера и его последним концертмейстером. Этим подготовка не ограничилась!

- Я много читал об Элиасберге. Например, воспоминания Евгения Светланова, - признался Алексей Гуськов. – Плюс, у меня есть определенный опыт исполнения роли дирижера.

Елизавета Боярская играет в сериале флейтистку Веру Преображенскую. Фото: Артем КИЛЬКИН

Исполнители главных ролей приехали в киностудию «Ленфильм», где презентовали кино, практически в полном составе. Елизавета Боярская, которой досталось роль флейтистки Веры Преображенской, появилась в элегантном и красивом наряде вместе со своим супругом Максимом Матвеем. Он, кстати, в картине не задействован. Пришел поддержать свою возлюбленную, хоть и устал от ее бесконечных концертов во время съемок.

Максим Матвеем пришел поддержать супругу. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Много репетировала игру на флейте дома. Скажу честно: замучила всю семью. Они бесконечно слушали Седьмую симфонию, – разоткровенничалась Елизавета Боярская. - Все время подключала к работе папу. Мне нужно было, чтобы мне кто-то показывал партитуру на фортепиано. Он ставил ноты, играл, я повторяла на флейте.

При полном параде в зале засверкала Дарья Коныжева, сыгравшая скрипачку Тусю Черникову. Разглядели и Алексея Кравченко, которому досталась роль лейтенанта НКВД Анатолия Серегина.

Алексей Кравченко и Елизавета Боярская. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сниматься было тяжело морально и физически, - вздохнул Алексей Кравченко.

- А что далось сложнее всего?

- Болото...Это всегда тяжело! - взгрустнул актер. - Ты же в болоте не будешь себя жалеть.

- Вам на съемках приходилось ходить по болотистой местности?

- Не хочу спойлерить, - улыбнулся артист. - Смотрите сериал!

Премьера исторической драмы «Седьмая симфония» состоится в новом сезоне на телеканале «Россия».