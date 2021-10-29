Невесты-аватары и альтернативный пошив: СПбГУПТД представил итоги преакселератора в области инноваций

FashionTech состоялся в университетской «Точке Кипения ПромТехДизайн». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Шесть идей в области инноваций для моды были представлены на втором пре-акселераторе FashionTechСПбГУПТД, запущенном петербургским вузом в рамках реализации стратегического проекта «Международный центр трансфера технологий и компетенций FashionTech» Программы «Приоритет-2030». Партнёрами выступили международные инновационные компании ICOL Group и TheEuropean Alliancefor Technology Development.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна представил итоги второго преакселератора FashionTech, прошедшего в октябре в университетской «Точке Кипения ПромТехДизайн». Студенты изучали новейшие технологии создания и производства одежды и обуви, инновации для онлайн и офлайн ритейла, цифровые двойники, вопросы роботизации фабрик, а также мета-миры, разработку цифровой одежды и цифрового контента. Команды генерировали идеи сервисов, исследований и технологий для создания модной индустрии будущего.

Итогом программы стали шесть студенческих проектов в области инновационной моды. Оценкой перспектив внедрения занимались партнёры программы: со стороны индустрии выступила международная инновационная компания ICOL Group, а со стороны стартап-индустрии - французская Alliance Tech. Целью партнерства стал отбор и подготовка новых специалистов и команд, способных работать на стыке моды и инноваций, а также разработка новых решений для индустрии моды России и мира.

Некоторые из идей в российском сегменте модной индустрии были предложены впервые. Например, студентка первого курса магистратуры FashionTechСПбГУПТД Ирина Гаврюша спроектировала ONLINE SMART ATELIER. Девушка представила этичную экосистему разных игроков рынка модной индустрии с использованием высоких технологий при проектировании, продаже в online и на производстве женской одежды. Акцент был сделан на натуральных тканях и возможности заказа без физической примерки.

Студентка магистратуры Fashion Tech Университета промышленных технологий и дизайна Екатерина Лихачева представила проект виртуальной примерки для свадебных салонов и уникальный сервис для индивидуального пошива свадебных платьев, где невесты смогут легким движением пальцем в смартфоне увидеть свой аватар в платье мечты.

Студент первого курса Института графического дизайна СПбГУПТД Андрей Синецкий предложил идеи новой игры - мобильного приложения с использованием дополненной реальности. Суть игры - поиск разбросанной по игровой площадке виртуальной одежды. Найдя одну из них, у пользователя появится возможность приобрести ее реальный аналог из лимитированной серии. По сюжету игры пользователи могут объединяться во фракции и выполнять общие миссии. И все это осуществляется с помощью AR меток на одежде.

Стилист Даниэлла Алфимова в ходе разработки проекта решила уточнить запросы стилистов модной индустрии и пришла к идее продакшн-агенства по фото и видеосъемке клиентов с использованием 3D образца одежды. Это сервис, в котором клиент выбирает из каталога любой образ вне зависимости от его наличия в физическом мире и вне зависимости от его нахождения на точке мира, и после получает фотографию в виртуальном или отсканированном наряде при помощи компьютерной графики. Подобный сервис даст возможность внести изменения по конфигурации изображения изделия: удлинить или укоротить, сделать рванины или покрасить, чего нельзя сделать при обычной съемке с выкупленной одеждой из масс-маркета или арендованной у дизайнера.

Выпускница СПбГУПТД, участник университетского курса профессиональной переподготовки «Дизайн костюма» Ольга Абрамова разработала идею под названием «Анатомия деликатной поддержки»: инновационный пошив белья как альтернатива устаревшему модному бюстгальтеру массового производства. Такие модели будут производиться из современных дышащих материалов и подгоняться под особенности фигуры заказчицы профессиональным портным.

Студентка второго курса Института графического дизайна СПбГУПТД Ульяна Лопата представила идею развлекательного мобильного приложения для бесплатной digital одежды. Приложение предлагает пользователю бесплатно надевать digitalаутфиты для своих фото и видео, делиться собранным гардеробом с другими, а дизайнеру 3D моделей приложение предоставляет площадку для продажи своих товаров.

«Меня очень порадовала спелость и размах мыслей рабочих идей: от массовой кастомизации в ритейле до новых сервисов для мета-миров, от оптимизации производственных процессов и нового оборудования до уникальных клиентских сервисов для цифровой эпохи», - отметил глава направления R&D в сфере искусственного интеллекта и индустриального дизайна группы ICOL Андрей Голуб. В свою очередь сооснователь Alliance Tech Константин Карчмарски подчеркнул, что очень ценным результатом преакселератора оказалось понимание участниками того, как работала раньше, и как радикально трансформируется индустрия одежды и обуви сейчас.

Менторами преакселератора выступили основатель бюро Fash.in, куратор магистратуры в сфере Fashion Tech в СПбГУПТД «Цифровые технологии в индустрии моды» Полина Егармин, глава направления R&D в сфере искусственного интеллекта и индустриального дизайна группы ICOL Андрей Голуб, сооснователь Alliance Tech Константин Карчмарски и начальник отдела регионального взаимодействия СПбГУПТД, руководитель бизнес-инкубатора Александра Чайковская.