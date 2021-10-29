Погода на ноябрь 2021 в Санкт-Петербурге: Пора готовиться к бесконечным дождям

Погода в ноябре 2021 года в Петербурге будет пасмурной и хмурой Фото: Олег ЗОЛОТО

На удивление теплый октябрь в Северной столице подходит к концу. Впереди хмурый и пасмурный ноябрь с его бесконечными дождями. Однако, не все так беспросветно и холодно, как кажется на первый взгляд. О том, какой будет погода а ноябрь 2021 в Санкт-Петербурге "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра города на Неве Наталья Мироничева.

- Число пасмурных дней в ноябре обычно увеличивается до 21, а вот солнечных в среднем бывает всего 2. Продолжительность солнечного сияния в Петербурге в среднем составляет лишь 23 часа за месяц, - рассказала синоптик.

Тем не менее, начало ноября еще порадует петербуржцев теплом. По прогнозу, в первой и второй декадах месяца основной вклад в формирование погоды будут вносить атлантические циклоны, принося облачные, влажные, при этом теплые воздушные массы. Так, в первых числах ноября температура воздуха составит 8-10 градусов, а дожди начнутся лишь с 3 числа. А вот уже третья декада месяца окажется холодной.

Что касается дождей, то тут ноябрь является тем самым месяцем из-за которого считается, что Петербург бесконечно серый город. Обычно в течение месяца выпадает около 56 мм осадков, это меньше, чем в октябре. Но при этом средняя продолжительность дождей увеличивается с 120 до 188 часов. Так, рекордно дождливым ноябрь оказался в 1956 году, когда осадки продолжались 388 часов.

В первой половине месяца температура будет выше нормы, а во второй, наоборот, близкой к норме и даже ниже ее.

В целом же среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше климатической нормы, а месячная сумма осадков - близкой к средним многолетним показателям.