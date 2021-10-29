Прогноз на эпидемию, проблема со «Спутником Лайт» и психологические советы: Итоги радиомарафона «Ура, COVIкулы?!»

Локдаун в Петербурге вполне можно провести с пользой. И мы расскажем, как. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ура! Ковикулы! Вам не радостно? Вот и нам не очень. Но как бы то ни было, «мини-локдаун», который накроет Петербург уже в субботу, 30 октября, надо провести с пользой – для тела, души, а в идеале еще и для общества. Чтобы понять, как это сделать, мы собрали экспертов в самых разных сферах – от медицины до культуры – и провели в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) большой марафон, который так и назвали – «Ура, COVIкулы?!».

ВАКЦИНИРУЕМСЯ, НЕ МЕДЛИМ!

Во время марафона мы постарались максимально хватить все сферы жизни: и самообразование, и туризм, и психотерапию, и ограничения и все-все-все. А начали, как водится, с главного – со здоровья.

Пул экспертов подобрали серьезный, под стать серьезности ситуации: петербуржцев просвещали первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, депутат ЗакСа, председатель комиссии по здравоохранению Александр Ржаненков и специалист Городского центра медицинской профилактики Александр Бережной.

Александр Ржаненков уверил слушателей и читателей "КП" в том, что город справится с эпидемией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Андрей Сарана обрадовал оптимистичным прогнозом. По его словам, Петербург уже вышел на плато по коронавирусу. По крайней мере по одному из важнейших показателей – госпитализациям.

- Наше мнение – мы примерно в последние полторы-две недели уже стоит по плато по количеству госпитализаций, - констатировал Андрей Сарана. – Оно колеблется – плюс-минус 50 – но таких резких вспышек, как во время первой волны, когда в день прибавлялось по 20-30 % госпитализируемых разом, не наблюдается. И если мы посмотрим на динамику предыдущих волн, то увидим, что этот период – выход на плато и последующее «падение» - занимает в среднем три-четыре месяца. Так что есть все основания полагать, что уже к середине декабря мы уже благополучно из всей этой ситуации выйдем.

Александр Бережной с расчетами зампреда комитета согласился и добавил, что коллективного иммунитета все равно придется подождать. Недолго – до конца декабря. Но только при условии, что темпы вакцинации опять не упадут.

Не нужно гоняться за "Спутником Лайт"! Если вакцинируетесь впервые - лучше делать это обычным "Спутником V" - так и надежнее и эффективнее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас у нас суммарно прививаются порядка 25 000 человек в сутки, - сообщил эксперт. – Первичной вакцинация – порядка 18 000 – 19 000. Если такая динамика сохранится и в будущем, то к концу декабря нам вполне реально достичь необходимых 80 %.

И вот вам еще совет от специалиста: не гоняйтесь за «Спутником Лайт»! Да, действительно, сейчас в Петербурге ее нет – за исключением тех комплектов, которые уже распределены. Но это не повод отказываться от вакцинации совсем.

- Люди гоняются за этой вакциной, чтобы быстрее получить QR-код, но давайте не забывать о том, что «Спутник Лайт» рекомендован прежде всего тем, кто уже переболел или уже вакцинировался, - отметил Александр Бережной. – Тем, кто хочет привиться впервые, я все-таки советую двухкомпонентные вакцины – так надежнее.

Андрей Бережной обрадовал новостью о том, что коллективный иммунитет в Петербурге вполне может сформироваться к концу декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Александр Ржаненков, в свою очередь, посетовал на то, что в Петербурге в первую волну эпидемии власти допустили множество серьезных ошибок – но в то же время обнадежил тем, что из всех этих ошибок удалось сделать правильные выводы.

- Мы живем в рамках тех возможностей, которые у нас есть, - рассказал депутат. – Вот сейчас у нас, например, 35 000 врачей. Два года уже они находятся во всей этой напряженной ситуации. Болеют, выгорают. 15 000 врачей у нас переболело «ковидом». Увы, человеческий ресурс ограничен. Но мы справимся.

ТУР ПО МУЗЕЯМ И ТЕАТРАМ

Ладно, с вакцинацией и иммунитетом разобрались. Но что делать, если душе тесно в четырех стенах, и хочется простора и новых впечатлений? Ну, можно, например, выехать в Ленинградскую область – конечно, соблюдая все положенные нормы безопасности. Тем более что в соседнем с Петербургом регионе полным-полно удивительных мест, о которых большинство из вас, мы уверены, даже не слышали.

- Можно съездить в музей города Тосно, который участвует в программе детских дней, - посоветовала Марианна Тищенко, руководитель отдела развития музеев Музейного агентства Ленинградской области. – Там подготовлены специальные индивидуальные программы. Проходят детские дни и в Тихвине – там подготовлено очень много разных мастер-классов, развлекательных и образовательных мероприятий. Замечательные впечатления подарит музей-усадьба «Приютино» во Всеволожске.

Театры и музеи будут работать во время локдауна - так почему бы не посвятить освободившееся время культурному развитию? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, напомнила Марианна Тищенко, «ковикулы» можно потратить и просто на знакомство с городами Ленобласти. Тем более что многие музеи предлагают и такую услугу.

- Вообще приток туристов у нас, конечно, вырос – как и в целом вырос внутренний туризм, - констатировала специалист. – Да и вообще, поездка в Ленобласть – это и доступнее и во многом полезнее, чем полет в ту же Турцию.

Не хотите в Ленобласть? Ладно – тогда добро пожаловать в театр! Благо они, как и музеи, будут работать всю неделю – но только для тех, у кого есть QR-код.

- Самое главное – выбрать «свой» театр, - рекомендовал знаменитый театральный критик Александр Платунов. – Благо, у нас в городе есть все, на любой вкус: от «классических» театров с красивыми залами до театров экстремальных, расположенных в необычных местах и ставящих необычные спектакли. Поэтому первым делом – определитесь, что вы любите. Вспомните, какое кино вам нравится, какие книги вы предпочитаете читать. И от этого уже отталкивайтесь.

Чтобы немного развеяться, можно выехать в прекрасную Ленобласть - конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если определиться все равно трудно – посмотрите, кто номинирован в этом году на премию «Золотой софит». Номинация здесь – сама по себе надежный знак качества. Возможно – и даже скорее всего – что-то и придется вам по душе.

А еще не забывайте проверять… Aviyo. В последнее время на этом сайте объявлений появилось множество «лишних билетиков» - кто-то их купил, но не успел получить вожделенный QR-код и теперь ищет билетикам «добрые руки». Подчас так можно попасть на очень громкие спектакли, где в обычное время очередь из зрителей расписана на месяцы вперед.

КСТАТИ

Космический психолог Анна Юсупова: «Не сидите друг у друга на головах!»

Ну а завершился наш радиомарафон разговором с настоящим космическим психологом - ведущим научным сотрудником лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анной Юсуповой. Главное, что из него надо вынести – поймите, для чего вообще нужен локдаун! Это не только позволит вам не поехать крышей во время самоизоляции, но еще и на шажок приблизит к отважным покорителям космоса.

- Если мы не можем изменить ситуацию, мы должны поменять свой взгляд на нее, - констатировала Анна Юсупова. – Это, собственно, то, что в первую очередь помогает космонавтам на орбите – они прекрасно понимают, для чего и зачем им это нужно. Вот и здесь – поймите, почему локдаун значим для общества, и какой вклад в коллективное здоровье вы внесете, если просто останетесь дома.

Даже в закрытом грооде можно найти, чем себя развлечь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну и в заключении – вот вам парочка простых советов, в дополнение к тем, о которых мы недавно писали:

- Не сидите друг у друга на головах! По словам Анны Юсуповой, еще в середине прошлого века был выведен один из золотых постулатов космической психологии – «максимальное обобщение коллектива достигается его максимальным разобщением». Постарайтесь дать каждому члену семьи кусочек личного пространства – ну и о себе не забудьте.

- Не зацикливайтесь. На МКС потому и ни разу не возникало серьезных конфликтов, что все космонавты прекрасно понимают: они делают общее важное дело, а все проблемы – временные. Ну а если вдруг что-то вас не устраивает так, что зубы скрипят от раздражения – просто поговорите об этом, открыто и честно.