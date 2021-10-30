Шесть баров и клубов закрыли в Петербурге после рейда в ночь на 30 октября

Шесть заведений закрыты после ночного рейда 30 октября в Петербурге / Фото: ККИ

Вечер пятницы, 29 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге выдался шумным. Горожане ринулись в бары и на дискотеки, чтобы успеть погулять и отдохнуть перед началом локдауна. По правилам, веселье должно было закончиться ровно в полночь, однако некоторые заведения продолжили работу, несмотря на запрет. Чтобы пресечь деятельность нарушителей, в ночь на 30 октября сотрудники комитета по контролю за имуществом утроили рейд, по итогам которого были закрыты шесть баров, клубов и кальянных.

- Проверялись требования постановления в части наличия у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, использования дезинфицирующих средств, соблюдения стандартов санитарной безопасности, наличия QR-кода в объектах общественного питания и работы объектов общественного питания в период действия запрета на территории Санкт-Петербурга, - сообщили в комитете.

Даже после полуночи бары продолжили работать, а посетители курили кальяны / Фото: ККИ

Проверки прошли в Петроградском, Центральном и Приморском районах. Успешно проверку прошли 10 заведений. В положенное время они были закрыты.

А вот опечатаны в итоге оказались шесть мест, где не только продолжалось веселье, но у персонала также не было масок, отсутствовала разметка, QR-коды, журналы дезинфекции, а посетители курили кальяны. Ими оказались кальянная-бар «Lounge bar», клуб «History», бар «FEROMON», паб «The Wall», бар «Oblivion», кальянная «Hookah way club». Также под раздачу попала и кальянная «Smoke inn».

По итогам составлено шесть протоколов о временном запрете деятельности.