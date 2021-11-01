Звездный локдаун: Чем занимаются артисты во время ноябрьских каникул в Петербурге

Актерской чете Боярских некогда отдыхать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чем бы звезда не тешилась, лишь бы не скандалила и не жаловалась на отсутствие концертов. Специально для радиомарафона «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92,0 FM) «Ура, COVIкулы?!» петербургские знаменитости рассказали, чем будут заниматься во время ноябрьских выходных.

У БОЯРСКИХ КАНИКУЛЫ НА ПОДМОСТКАХ

Некогда отдыхать семейству Боярских. Младшая дочь известного мушкетера Елизавета только и успевает переезжать от одной съемочной площадке до другой, да еще и в театре играть.

- У меня не будет никаких каникул. Я буду репетировать и играть в театре. Ведь театры по-прежнему работают. А между этим я снимаюсь в сериале «Без правил» для ТНТ, - рассказала Елизавета.

Лиза Боярская не оставляет службу в театре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оставить работу не может и ее мать, актриса Лариса Луппиан. Актерская семья пользуется тем, что пока театрам позволено быть открытыми.

- Театр продолжает работать и 4 ноября у нас должна быть премьера и весь театр занят подготовкой к премьере, - добавила супруга Михаила Боярского.

СЕМЕН АЛЬТОВ И ВАСИЛИЙ ГОРЕЛЛО СБЕГАЮТ НА ДАЧУ

У оперного певца Василия Горелло, как и у многих артистов отменились концерты. Но это не повод грустить, поэтому исполнитель решил посвятить неделю отдыху. Но в этот раз солист Мариинского театра выбрал не лежать на пляже у моря, а наслаждаться природой под Петербургом и уехал на дачу.

- Я буду на даче лежать под сосной. Всю неделю буду дома учить новый репертуар. Были запланированы концерты на эту неделю, но отменились из-за локдауна. Я не расстраиваюсь, жизнь дороже всего на свете. Концерты еще придут, - не расстраивается Горелло.

В этой идее певца поддерживает и сатирик Семен Альтов. Народный артист планирует посвятить ноябрьские каникулы чтению книг.

Сатирик проводит время в свое удовольствие. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Буду немного работать, смотреть телевизор и много читать. Других вариантов нам не предоставлено. Но здоровье важнее, - утверждает Семен Теодорович.

ПЬЕХА И НОСКОВ ПОПОЛНЯЮТ РЕПЕРТУАР

Внук Эдиты тоже будет всю неделю за городом в своем доме. Но отдыху всю неделею у Стаса Пьехе места не будет. Певец собирается закончить работу над новыми песнями, чтобы поскорее порадовать поклонников, которые остались без выступления любимого артиста.

- На этой неделе отменилось четыре моих концерта. Поэтому потрачу это время на другие дела. Например, у меня есть две песни, к которым нужно написать слова, но руки все не доходили, - поделился Стас.

И артист Андрей Носков работает над пополнением своего творческого репертуара. Скоро актер снимает собственный фильм и ковикулы как раз на руку, чтобы не спеша поработать над сценарием.

- Отдыхать некогда. Я вместе с компанией готовлюсь к съемкам фильма, этим и будем заниматься всю неделю. Работаю над материалом и сценарием. Будем отдавать на это по десять часов в день, - заявил Андрей Носков в разговоре с «КП».

Стас Пьеха ушел на удаленку в свой загородный дом. Фото: соцсети

ВАЛУЕВ И УРГАНТ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ С СЕМЬЯМИ

Удачно совпали каникулы с важной семейной датой у Николая Валуева. 4 ноября депутат и бывший спортсмен будет праздновать двадцать лет со дня свадьбы со своей супругой Галиной. Но прежде великан будет успевать еще и поработать.

- Все праздники буду работать, ведь депутатская деятельность не спит. Но все-таки три дня проведу дома с семьей. Ведь у нас с женой совместный праздник- годовщина свадьбы, - радостно заявил Валуев.

У Николая Валуева и его супруги круглая годовщина свадьбы. Фото: соцсети

Использовать эту неделю, чтобы побыть с семьей, решил еще и актер Андрей Ургант. У народного артиста отменились гастроли, но тот и не расстроился.

- У меня съемки назначены, а также не отменился еще один концерт 5 ноября в Москве. Если отменят, то мне есть чем заниматься. Буду ухаживать за мамой, дочкой и собакой, - говорит Андрей Ургант. - Я уже забыл, что такое отдых. Хотя, для меня отдых - это смена деятельности.

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