Локдаун в Петербурге продлевать пока не планируют

В Петербурге пока не планируют продлевать локдаун. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга пока не планируют продлевать локдаун, введенный в городе с 30 октября. Об этом "Комсомолке" в понедельник, 1 ноября, сообщил источник, близкий к Смольному.

- Ситуация по-прежнему напряженная, но контролируемая, - объяснил собеседник издания. - Поэтому на данный момент возможность продления ограничений не рассматривается. Все будет зависеть от положения дел в дальнейшем.

Тем не менее, по словам источника "КП", динамика эпидемии зависит от огромного количества факторов: суточной заболеваемости, активности людей на улицах, загрузки больниц и коэффициента распространения вируса, который показывает, сколько человек в сутки может заразить один инфицированный SARS-CoV-2. На данный момент в Санкт-Петербурге этот коэффициент держится на уровне 1,2. В Москве, для сравнения - 1,05. Ну и, конечно, важнейший параметр - темпы вакцинации. Пока что в Петербурге они держатся на хорошем уровне (коллективный иммунитет, в частности, за последние дни успел подрасти до 62%), но все равно - для того, чтобы 8 ноября с гарантией выйти из локдауна, нужно поднажать.

Напомним: ранее "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге" подробно рассказывала о том, как город встретил новый локдаун. Сфера услуг, к примеру, почти полностью ушла в подполье - как, впрочем, и сфера развлечений.