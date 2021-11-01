Нерабочие дни в Новгородской области продлили с 8 по 14 ноября 2021 года

Нерабочие дни в Новгородской области продлили с 8 по 15 ноября 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новгородской области продлят нерабочие дни и после 7 ноября. Так, с 8 по 14 ноября 2021 года в области будут продлены ограничения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин 1 ноября во время онлайн-трансляции.

- В соответствии с теми полномочиями, которые даны мне президентом Российской Федерации, мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы, - отметил Никитин. - На этой неделе мы ужесточим требования к работе разного рода организаций. Ряд организаций будет закрыто.

Никитин подчеркнул, что это не коснется тех организаций, которые полностью соблюдали ранее поставленные требования. То есть, если кафе или салон красоты соблюдал все меры и не попал под административное наказание, то это заведение будет открыто и принимать посетителей.

Напомним, что ограничения не касаются работы ЖКХ, энергетики и обороны, а также сферы транспорта и строительства.

Также будут работать детские сады и школы. Что касается всех остальных организаций, то они смогут продолжить работу, если так решит работодатель. Однако до работы в офисе могут быть допущены лишь те сотрудники, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусном заболевании.

Места общественного питания - кафе, бары, рестораны - смогут продолжить работу при условии наличия у персонала и посетителей QR-кодов. Тоже касается и салонов красоты с парикмахерскими.

Все пункты вакцинации будут продолжат работу в стандартном режиме на протяжении всего периода локдауна.