Партизанский фитнес и тайный маникюр: Как индустрия красоты работает в локдаун в Петербурге

Фитнес-клубы придумали свою схему, как работать в локдаун. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

И снова как в марте 2020-го: кафе закрыты, половина магазинов не работают, фитнес-клубы, салоны красоты тоже не принимают клиентов. Или нет? В Петербурге хоть с 1 ноября и ввели локдаун, все снова повторяется по давно известному сценарию. Подпольная жизнь для тех, кто не принимает условия новой реальности и не желает сидеть дома, продолжается.

ЯГОДИЦЫ САМИ СЕБЯ НЕ НАКАЧАЮТ

Как же я расстроилась, когда увидела в списке организаций, которые закроют в локдаун, спортзалы. Вдвойне обидно, потому что абонемент в качалку я купила всего пару недель назад, а теперь у меня крадут мечту влезть в новогоднее платье размера «S». Как же я удивилась, когда мне 29 октября позвонил администратор фитнеса.

- Юлия, хотим предложить вам персональные занятия с тренером в нашем клубе по скидке. Начать можно уже завтра, - звучит голос из трубки.

- А как же локдаун? – удивляюсь я.

- Если покупаете «персоналки» можете приходить в зал всю неделю, - «добивает» контраргументом собеседница.

Запрещенные услуги тренеры не стесняются продвигать и на сайтах бесплатных объявлений. Фото: Авито

Ну что же, локдаун локдауном, а ягодицы сами себя не накачают. Да и журналистский долг зовет узнать все тайные схемы бизнеса. К слову, мой фитнес клуб не сетевой, находится он в двух шагах от моего дома, на набережной канала Грибоедова. О занятиях договорились на воскресенье, и в два часа дня я воодушевленная стояла у порога спортзала.

Попасть внутрь оказалось не так просто. Сначала позвонила тренеру, который представился Вадиком, а затем повел меня к черному ходу.

- Могли бы вы выключить телефон и оставить его в раздевалке, - просит меня инструктор.

- Конспирация? – уточняю

- Для безопасности, - не дослушивая, отвечает он.

Мы зашли в пустынный зал, где не было никого, даже администратора. Играла приглушенная музыка.

- У нас с вами персональная тренировка, для остальных клиентов зал закрыт. В других клубах тоже по этой схеме работают, - разоткровенничался Вадим.

Из любопытства решила проверить, как эта схема работает у других. В одном известном сетевом фитнес-центре меня сразу отговорили от покупки абонемента до 7 ноября. А вот в двух других при кодовой фразе «я куплю персональные тренировки», ответили «мы что-нибудь придумаем».

Еще до локдауна свою незаконную схему случайно раскрыли бассейны, которые начали рассылать посетителям электронные письма, где предупреждали, что попасть в комплекс можно только по QR-коду, даже по чужому. Главное, чтобы был.

ЗА ЗАНАВЕШЕННЫМИ ОКНАМИ КИПИТ РАБОТА

Сопротивление от бизнеса Петербург уже видел год назад. Из-под полы работают бары: избушку на клюшку и пускают только по паролю. Главное знать кого-нибудь из персонала и дороги в запретную ночную жизнь будут распахнуты.

А что касается индустрии красоты, на ноготочки, бровки и реснички попасть также можно без проблем. По указу губернатора, они должны быть закрыты до 7 ноября, но красота требует жертв, пусть и незаконно.

Запрещенные услуги тренеры не стесняются продвигать и на сайтах бесплатных объявлений. Фото: Авито

К примеру, одна из крупных ногтевых студий продолжает вести запись клиентов. Салонов по всему городу у них десятки: выбирай ближайший и удобное время. Свободные окошечки есть в любой день официального локдауна.

- Видела, как работает одна из этих студии. Завесили вход черной пленкой, но периодически у крыльца появляются девушки. Куда-то позвонят и из двери мигом выходит администратор, запуская клиентку, - делятся очевидцы.

Но как бы то ни было, все это незаконно. Такими нарушителями занимается комитет имущественных отношений Петербурга и Роспотребнадзор. Инспекторы выходят в рейды, но проверить всех не получается. Если вы стали свидетелем незаконной работы – можно сообщить об этом на портале «Наш Санкт-Петербург».

КОМПЕТЕНТО

«За нарушения могут закрыть на 90 дней, а это равносильно банкротству»

Эксперты говорят, что в разрез коронавирусным ограничениям идут предприниматели, которые и без того ведут нечестный бизнес. Их не пугают штрафы, тем более, что они не такие уж и большие – от 30 до 50 тысяч рублей для ИП или от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.

- Не все идут на такие риски. В основном это организации, которые работают нелегально или полулегально. Ведь за нарушения могут закрыть бизнес на 90 дней, а это равносильно банкротству, - рассказал «КП» президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек. - Понятно, что пользуются этим предприниматели, у которых есть своя клиентура. Они позвонили, пригласили тайно и сделали услугу. Никто об этом не узнает, если не проболтаются сами клиенты.