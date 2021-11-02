Рэпера Yung Trappa задержали по подозрению в изнасиловании 18-летней студентки-первокурсницы в Ленобласти

Студентка обвинила Yung Trappa в изнасиловании. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Выборгского района Ленинградской области задержала рэпера Yung Trappa, он же по документам Владислав Ширяев, которого в изнасиловании обвинила 18-летняя студентка-первокурсница СПбГУ.

- 1 ноября в 13:46 в дежурную часть МВД через экстренный номер от девушки 2002 года рождения поступило сообщение о том, что около пяти часов утра в арендованном посуточно доме в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, ее знакомый Ширяев Владислав совершил насильственные действия сексуального характера с применением физической силы, - сообщает источник «КП-Петербург».

Саму девушку увезли в больницу с ушибами мягких тканей головы, а по указанному адресу приехали стражи порядка. Полицейские 26-летнего рэпера и отвезли его в отделение, где опросили.

Сейчас по факту заявления девушки идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оно может стать для рэпера не первым - в 2013 и 2016 годах музыкант был осужден по наркотической статье и в общей сложности провел в местах лишения свободы 5 лет и семь месяцев, освободившись только в феврале 2020 года.

После этого Yung Trappa успел выпустить совместный трек с Моргенштерном про «тачки и девочек», а затем попасть в ДТП в Петербурге. На арендованной машине музыкант влетел в припаркованный пикап, разбив лицо в кровь.

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