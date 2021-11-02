«Это плевок в зрителя»: Мать Ольги Бузовой резко ответила МХАТу после отмены спектакля дочери

Постановку с участием Ольги Бузовой перенесли на неопределенный срок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История со спектаклем Ольги Бузовой "Чудесный грузин" во МХАТе имени Горького обернулась скандалом. В театре после назначения нового гендиректора, которым стал Владимир Кехман, отменили постановку (перенесли на неопределенный срок - прим.ред.). Официальная причина - плохие продажи билетов. Однако сама певица это опровергает. В своих соцсетях телеведущая рассказала, что все билеты на спектакль были уже проданы. Вслед за отменой спектакля последовало и увольнение худрука театра Эдуарда Боякова.

- Со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря…Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто! - возмутилась Бузова, выразив сожаления Боякову.

Не прошла мимо этой истории и мать Ольги Бузовой. Ирина Александровна сама видела постановку своей дочери. В разговоре с "КП-Петербург" она высказала свое отношение к отмене спектакля.

Ольга Бу3зова в постановке "Чудесный грузин" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Естественно, я видела постановку. Не в моих правилах обсуждать то, что сама не читала или не видела. Очень масштабная работа всего коллектива, необыкновенные декорации, великолепная игра всех артистов, отличные танцы и песни, передающие грузинский характер. Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь». Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой, - призналась "КП-Петербург" Ирина Бузова.

Ирину Бузову удивило, что театр принял такое решение.

- А что, в театрах можно нарушать договорные обязательства? Они работают не в правовом поле "Трудового кодекса"? Сочувствую всем участникам постановки, которые оказались невольными заложниками подковерных интриг. Спасибо Эдуарду Боякову и за «Лес», и за «Веселого грузина», - поделилась с "КП" мать Ольги Бузовой.

При этом она уточнила, что не знает причин, которые "позволили театру нарушить договорные обязательства".

Мать Ольги Бузовой возмутила отмена спектакля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ирина Бузова выразила сожалению из-за отмены спектакля, уточнив, что МХАТ, по ее мнению, своим решением в первую очередь ударил по своим зрителям.

- Договор - это прежде всего отношения! Раньше было понятие: дело чести - держать слово. Очевидно, что это было раньше, - вздохнула Ирина Бузова. - На каждый трамвай есть свой пассажир. Зрителей много, они разные и они сами выберут свой театр. Ведь эта отмена - плевок на зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил!

При этом Ирина Бузова уточнила, что не знает - была ли выплачена Ольге зарплата во МХАТе и неустойки за перенос постановки.

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