Хакера задержали в Петербурге по делу о краже миллиарда долларов в США

Белорусского хакера задержали в Петербурга по запросу ФБР. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге известного белорусского хакера Сергея Павловича, который известен по обвинению в причастности к крупнейшей в истории США краже персональных данных, в результате которой, по данным ФБР, с банковских карт было похищено около миллиарда долларов. За это Павлович уже сидел в тюрьме, но в родной Беларуси. Он вышел досрочно, при этом остался в розыске по американскому запросу.

- 1 ноября опергруппой национального бюро Интерпола, в отеле «Эмеральд» на Суворовском проспекте, 18 задержан находящийся в международном розыске гражданин Республики Беларусь Павлович Сергей, 1983 года рождения, неработающий, подозреваемый в организации передачи и распространения устройств несанкционированного доступа, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что в отеле Павлович зарегистрировался 30 октября, когда, видимо, и прибыл в Петербург с частным визитом.

Хакера отвезли в одно из отделений полиции Центрального ранения Петербурга и оставили в изоляторе временного содержания. Инициатор розыска в США извещен о задержании, однако дальнейшие перспективы развития событий не совсем понятны.

Подозреваемый будет либо экстрадирован в Америку, где ему грозит вплоть до пожизненного срока за кражу данных 130 миллионов пользователей банковских карт. Либо не будет, так как у России и США нет соглашения о выдаче.

Напомним, что в 2009 году Первомайский районный суд Минска признал Сергея Павловича виновным в хищении имущества с использованием компьютерной техники и продажей данных банковских карт, приговорив хакера в общей сложности к 10 годам лишения свободы. Павлович отсидел шесть и был освобожден досрочно в 2015 году. За время заключения он написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера». Последнее время Павлович жил в Москве и вел YouTube-канал с полумиллионом подписчиков.

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